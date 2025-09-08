Aviso: Verleihung des 24. Wiener Frauenpreises

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, den 10. September 2025, verleiht Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál den Wiener Frauenpreis 2025. Die Preisträgerinnen werden heuer in den Kategorien „Wirtschaft“, „Alltagsheldin” und „Interessensvertretung Frauen mit Behinderung” ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen erhalten neben 3.000 Euro Preisgeld eine Statue.

Die Jury besteht aus den Journalistinnen Tessa Prager (News), Hanna Herbst und Brigitte Handlos (ORF).

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist ausschließlich für Gäste mit Einladung möglich.

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen und werden gebeten, sich aufgrund des beschränkten Sitzplatzangebotes bis 10. September, 12 Uhr, per E- Mail unter oeffentlichkeitsarbeit@ma57.wien.gv.at zu registrieren.

Verleihung des 24. Wiener Frauenpreises

Datum: 10.09.2025, 18:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Rathaus/Arkadenhof

Lichtenfelsgasse 2

1010 Wien

Österreich