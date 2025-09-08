  • 08.09.2025, 10:30:38
  • /
  • OTS0067

Aviso: Verleihung des 24. Wiener Frauenpreises

Kategorien „Wirtschaft“, „Alltagsheldin” und „Interessensvertretung Frauen mit Behinderung”

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch, den 10. September 2025, verleiht Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál den Wiener Frauenpreis 2025. Die Preisträgerinnen werden heuer in den Kategorien „Wirtschaft“, „Alltagsheldin” und „Interessensvertretung Frauen mit Behinderung” ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen erhalten neben 3.000 Euro Preisgeld eine Statue.

Die Jury besteht aus den Journalistinnen Tessa Prager (News), Hanna Herbst und Brigitte Handlos (ORF).

Die Teilnahme an der Preisverleihung ist ausschließlich für Gäste mit Einladung möglich.

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen und werden gebeten, sich aufgrund des beschränkten Sitzplatzangebotes bis 10. September, 12 Uhr, per E- Mail unter oeffentlichkeitsarbeit@ma57.wien.gv.at zu registrieren.

Verleihung des 24. Wiener Frauenpreises

Datum: 10.09.2025, 18:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Rathaus/Arkadenhof
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Stephan Grundei
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Kathrin Gaal
Tel.: 0676/8118 98057
E-Mail: stephan.grundei@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright