FM4-Podcast-Hit „Der Professor und der Wolf“ wird jetzt an Tiroler Schulen angeboten

Wien (OTS) -

Pünktlich zum Schulstart im Westen von Österreich bietet radio FM4 in Zusammenarbeit mit dem Tiroler Bildungsinstitut – Medienzentrum 18 Folgen der Podcast-Reihe „Der Professor und der Wolf“ auf der Tiroler Schullernplattform LEON (Lernen Online) an. Die Podcasts, die politische Aufklärungsarbeit leisten und einen multimedialen, vertiefenden Einstieg in den Themenkomplex Politik ermöglichen, können via LEON im Videoformat gestreamt werden. Mit Episodentiteln wie „100 Tage Trump“, „Politik und Justiz“ und „Politische Kommunikation“ liefern der „Professor“, Politikwissenschafter Peter Filzmaier, und der „Wolf“, „ZIB 2“-Moderator Armin Wolf, nicht nur spannende Polit-Analysen zu aktuellen Themen, sondern auch mit Episoden zu den Bundesländern, der Regierung, dem Parlament oder den Parteien eine grundlegende Basisbildung über das politische System in Österreich.



FM4-Programmchefin Dodo Roščić zeigt sich glücklich über die Zusammenarbeit mit dem Tiroler Bildungsinstitut: „Als Professor Peter Filzmaier und Armin Wolf diesen Podcast vorgeschlagen haben, war ich sofort von der Idee begeistert, Staatsbürgerkunde für junge Menschen auf radio FM4 bieten zu können. Dass unsere Produktion jetzt auch die Schulen des Landes erreicht und dort verwendet wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Wege sind, und erfüllt uns mit großem Stolz!“



Veronika Lercher, Fachbereichsleiterin Tiroler Bildungsinstitut – Medienzentrum des Landes Tirol, betont die Wichtigkeit des digitalen Angebots: „Qualitätsvolle Bildungsmedien bilden das Fundament für die politische Bildung. Wir möchten die Eigenproduktion der Medienzentren Österreichs und Südtirols ‚Du hast die Wahl – Politik: Was geht mich das an?‘ mit weiteren Podcast-Angeboten zu Demokratie- und Politikbildung auf unserer Online-Lernplattform LEON für Tirols Schulen ergänzen. Den Tiroler Pädagoginnen und Pädagogen stehen damit moderne und aktuelle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung, die sich auf verschiedenste Weise im Klassenzimmer einsetzen lassen.“



Über den Podcast-Hit „Der Professor und der Wolf“



Seit 2022 präsentieren die „ZIB 2“ und FM4 das Podcast- und Videoformat „Der Professor und der Wolf“. „ZIB 2“-Moderator Armin Wolf und Politikwissenschafter Peter Filzmaier nehmen sich ausreichend Zeit, um ganz grundsätzlich über Politik zu reden, und erklären, wie sie in Österreich funktioniert. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erklären sie die Grundlagen dessen, worauf unser Zusammenleben in Österreich basiert. Alle bisherigen Podcast-Folgen können auf sound.ORF.at abgerufen werden. Darüber hinaus sind auch alle Folgen als Video auf fm4.ORF.at und auf on.ORF.at abrufbar.