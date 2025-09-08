  • 08.09.2025, 10:07:35
DAS KANU DES MANITU springt über die 3-Mio-Besucher-Marke

DAS KANU DES MANITU: Michael Bully Herbig ist "Abahachi"; ab 14. August 2025 im Verleih von Constantin Film im Kino.
München (OTS) - 

DAS KANU DES MANITU von Michael Bully Herbig erreicht einen neuen Meilenstein: Mehr als drei Millionen Kinogäste haben sich die Erfolgskomödie auf der großen Leinwand angesehen. Innerhalb von nur 23 Tagen überschritt der Film die magische Grenze und wird dafür mit der "Goldenen Leinwand" ausgezeichnet. Diese wird vom HDF KINO e.V. für Mega-Hits jenseits der Drei-Millionen-Grenze vergeben. Mit 3,19 Mio Besucher*innen ist die Abenteuerkomödie bereits jetzt der besucherstärkste deutsche Film seit 2019.

"Die Goldene Leinwand, was kanns Schöneres geben? Wir haben den Film nur fürs Publikum gemacht. Lachende und glückliche Gesichter in den Kinosälen, das ist alles, was wir wollten!", so Michael Bully Herbig.

Der Humor des Films trifft mitten ins Herz des Publikums. Und während die Erfolgsgeschichte weiter Fahrt aufnimmt, ist eines klar: Auf Bullys Kanu ist noch Platz für mehr - herzlich willkommen an Bord!

DAS KANU DES MANITU ist eine Produktion der herbX film in Co-Produktion mit Constantin Film und mit Unterstützung von RTL, FFF, FFA und DFFF.

Kinostart: 14. August 2025 im Verleih der Constantin Film

Besetzung: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Jasmin Schwiers, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke, Daniel Zillmann, Tutty Tran, Tobias van Dieken, Pit Bukowski, Akeem van Flodrop, Merlin Sandmeyer und Sky du Mont.

Regie: Michael Bully Herbig

Drehbuch: Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian

Produzent: Michael Bully Herbig

Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

