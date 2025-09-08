  • 08.09.2025, 09:57:06
Reminder Pressekonferenz: Mittwoch, 10.9., 10:00 Uhr, Pflegehaus St. Magdalena in 1170 Wien

Caritas präsentiert mit Studie Weg aus der Pflegekrise.

Wien (OTS) - 

Mit besseren Rahmenbedingungen kann ein Potential von jährlich bis zu 4.000 zusätzlichen Fachkräften in Pflege und Betreuung gewonnen werden.

Allein durch Pensionierungen und Demografie droht bis 2030 ein Mangel von 50.000 Pflegekräften. Diese erstmals in Österreich durchgeführte Studie zeigt, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann.

Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler, Caritas-Direktor Klaus Schwertner, Pflegewissenschaftler Univ.-Prof. Dr. Gerhard Müller und Pflegedienstleiterin Irena Udric präsentieren die Ergebnisse und ordnen ein, welche Schritte jetzt nötig sind.

Warum das relevant ist: Die Studie liefert erstmals konkrete Antworten, wie Österreich den Pflegenotstand nachhaltig bewältigen kann – schnell, naheliegend, machbar.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

  • Univ.-Prof. Dr. Gerhard Müller, Msc, Departmentleitung & Vorstand Institut für Pflegewissenschaft, UMIT Tirol
  • Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin Caritas Österreich
  • Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien
  • Irena Udric, Haus- und Pflegedienstleiterin Haus St. Magdalena, Caritas Wien

Datum: Mittwoch, 10.09.2025, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Senioren- und Pflegehaus St. Magdalena, Dornbacher Straße 32, 1170 Wien

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zu der Pressekonferenz eingeladen. Anmeldungen und Fragen bitte per E-Mail an presse@caritas-austria.at.

Bild- und Videoaufnahmen im Senioren- und Pflegehaus St. Magdalena sind nach Rücksprache möglich.

Rückfragen & Kontakt

Caritas Österreich
Mag. Ursula Grabher, MAS
Telefon: +43 676 5472309
E-Mail: ursula.grabher@caritas-austria.at
Website: https://www.caritas.at

Caritas Wien
Mag. Jelena Antić
Telefon: +43 676 / 702 39 38
E-Mail: jelena.antic@caritas-wien.at
Website: https://www.caritas.at

