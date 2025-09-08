Neue Geschäftsführerin bei Stiftung Kindertraum

Wien (OTS) -

Christine Drechsler ist seit einem Jahr für Stiftung Kindertraum tätig und übernimmt nun die Geschäftsführung. Die 34-Jährige bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Non-Profit-Sektor mit und war zuvor in leitenden Funktionen bei der Volkshilfe Österreich sowie bei ABZ*AUSTRIA tätig. Die gebürtige Leobnerin hat einen Master-Abschluss in Kommunikationsmanagement und ist zertifizierte NPO-Managerin.

„Bei Stiftung Kindertraum stehen Menschlichkeit und Mitgefühl im Mittelpunkt. Werte, die mich bewegen und leiten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinen großartigen Kolleginnen Träume wahr werden zu lassen – mit Herz, Verstand und vollem Einsatz“, erklärt Geschäftsführerin Christine Drechsler, MA.

Die langjährige Finanzleiterin und interimistische Geschäftsführerin, Ulrike Gottwald, übergibt das Zepter an die nächste Generation: „Christine Drechsler wird Stiftung Kindertraum mit Umsicht, Wertschätzung und Innovationskraft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Änderungen führen.“

Christine Drechsler bringt Expertise und Engagement mit und freut sich auf ihre neue Aufgabe. Gemeinsam mit dem Team wird sie weiterhin Herzenswünsche von Kindern erfüllen, die wertvolle Arbeit von Stiftung Kindertraum fortführen und die Organisation weiterentwickeln.

Über Stiftung Kindertraum:

Bei Stiftung Kindertraum stehen die Träume von Kindern und Jugendlichen mit schwerer Erkrankung und/oder Behinderung in Österreich im Mittelpunkt. Die Herzenswünsche der Kinder reichen von dringend benötigten Hilfsmitteln über Spezial-Therapien, wie beispielsweise tiergestützte Therapien, bis hin zu Kinderzimmermöbeln. Die Palette möglicher Kinderträume ist so bunt wie die Kinder und Jugendlichen selbst.

Die gemeinnützige Privatstiftung wurde 1998 gegründet. Dank der großzügigen Unterstützung von privaten Spender*innen, Firmen und Erlösen aus Benefizaktionen, sowie durch Unternehmenskooperationen wurden österreichweit bereits rund 4.300 Kinderträume erfüllt.

www.kindertraum.at