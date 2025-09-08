  • 08.09.2025, 09:41:32
AVISO Pressekonferenz 11.09: Padronus finanziert Prozess gegen Meta

Das Geschäftsmodell von Meta auf dem Prüfstand: Prozessfinanzierer Padronus sagt US-Konzern den Kampf an.

Wien (OTS) - 

Der Betreiber von Facebook und Instagram hat in den letzten Jahren Software entwickelt, die es dem US-Konzern erlaubt, nahezu alle Aktivitäten seiner Nutzer im Internet zu überwachen, selbst wenn der Nutzer aus den sozialen Netzwerken ausgeloggt ist. Nach Ansicht von Padronus ist diese weitreichende Überwachung illegal. Daher finanziert der Prozessfinanzierer aktuell rechtliche Maßnahmen gegen die Plattform in Deutschland und Österreich.

Alle Details erfahren Sie bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Verbraucherschutzverein, zu der wir Sie herzlich einladen.

Datum: 11.09.2025, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Wien
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich

Um Voranmeldung wird gebeten unter:

richard.eibl@padronus.at

Rückfragen & Kontakt

Padronus (Prozessfinanzallianz GmbH)
Richard Eibl, LL.M:

Geschäftsführer
Telefon: 06642125081
E-Mail: richard.eibl@padronus.at
Website: https://www.padronus.at

