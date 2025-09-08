AVISO Pressekonferenz 11.09: Padronus finanziert Prozess gegen Meta

Wien (OTS) -

Der Betreiber von Facebook und Instagram hat in den letzten Jahren Software entwickelt, die es dem US-Konzern erlaubt, nahezu alle Aktivitäten seiner Nutzer im Internet zu überwachen, selbst wenn der Nutzer aus den sozialen Netzwerken ausgeloggt ist. Nach Ansicht von Padronus ist diese weitreichende Überwachung illegal. Daher finanziert der Prozessfinanzierer aktuell rechtliche Maßnahmen gegen die Plattform in Deutschland und Österreich.

Alle Details erfahren Sie bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Verbraucherschutzverein, zu der wir Sie herzlich einladen.

Datum: 11.09.2025, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich

Um Voranmeldung wird gebeten unter:

richard.eibl@padronus.at