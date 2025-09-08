Lotto: Am Mittwoch wartet ein Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Im September wollte Fortuna bisher bei Lotto „6 aus 45“ niemanden unterstützen – auch gestern hatte keiner bzw. keine der Spielteilnehmer:innen die „sechs Richtigen“ auf einem Tippschein stehen. Damit geht es bei der Ziehung am Mittwoch mit 4,5 Millionen Euro um den bereits achten Vierfachjackpot im heurigen Jahr, vier davon entwickelten sich jeweils noch zu einem Fünffachjackpot weiter.

Zwei Spielteilnehmer:innen hatten jeweils einen Fünfer mit der Zusatzzahl 2 auf einem Lotto Normalschein richtig getippt und gewinnen somit mehr als 54.000 Euro. Beim Gewinn in Kärnten war es der zweite von zwei Tipps, bei dem lediglich die Zahl 40 auf den Sechser fehlte. Beim zweiten Fünfer mit Zusatzzahl fehlte die 17 auf die „sechs Richtigen“ – im fünften von fünf abgegebenen Tipps.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es gestern Abend ebenfalls erneut keinen Sechser. Davon konnten hier aber wiederum die LottoPlus Fünfer profitieren. Auf sie wird die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers aufgeteilt. Alle 47 LottoPlus Fünfer erhalten damit etwas mehr als 6.100 Euro. Am Mittwoch geht es beim LottoPlus Sechser dann wieder um 250.000 Euro.

Joker

Und auch beim Joker konnte sich niemand den Jackpot sichern. Für das „Ja“ zum Joker und die richtige Jokerkombination geht es am Mittwoch damit um einen Doppeljackpot für die Spielteilnehmer:innen. Im Topf für den Doppeljackpot werden 600.000 Euro erwartet.

Die Lotto Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 7. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen