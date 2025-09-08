Falkensteiner erneut zur beliebtesten Tourismusmarke Österreichs gewählt – erstmals unter den Top 10 im Gesamtranking aller Branchen

Wien (OTS) -

Falkensteiner wurde beim renommierten 30. GEWINN-Image-Ranking bereits zum achten Mal in Folge zur beliebtesten Tourismusmarke Österreichs gewählt. Im branchenübergreifenden Gesamtranking der 100 beliebtesten Unternehmen des Landes konnte sich die Tourismusgruppe zudem um zwei Plätze verbessern und zählt seit diesem Jahr erstmals zu den Top 10 der bestbewerteten Unternehmen Österreichs.

Seit 30 Jahren ermittelt das Wirtschaftsmagazin GEWINN die österreichischen Unternehmen mit dem besten Image und den höchsten Vertrauenswerten. Das Ranking basiert auf einer umfassenden Befragung von rund 30.000 GEWINN-Newsletter-Abonnent:innen und Leser:innen. In insgesamt 15 Branchen und acht Sonderkategorien werden zudem jene Unternehmen ausgezeichnet, die aus Sicht der Befragten für Qualität, Vertrauen und Zukunftsorientierung stehen.

Falkensteiner wurde dabei heuer bereits zum achten Mal in Folge zur beliebtesten Tourismusmarke Österreichs gewählt. Darüber hinaus konnte die Unternehmensgruppe im Gesamtranking aller Branchen zwei Plätze gutmachen und zählt nun erstmals zu den Top 10 der beliebtesten Unternehmen Österreichs.

Besonders bemerkenswert ist, dass das österreichische Traditionsunternehmen nicht nur in der Tourismusbranche, sondern auch im direkten Vergleich mit starken Marken aus Industrie, Handel und Technologie vorne mitspielt. Das zeigt, dass touristische Angebote und Markenführung heute eine zunehmend branchenübergreifende Relevanz besitzen und Falkensteiner sich mit seiner strategischen Ausrichtung erfolgreich im Spitzenfeld etablieren konnte.

Otmar Michaeler, CEO und Eigentümer der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), sieht in der Auszeichnung eine klare Bestätigung des Unternehmenskurses: „ Diese Platzierung ist für uns mehr als ein Ranking – sie ist ein Spiegelbild der langfristigen Strategie, die wir seit Jahren verfolgen: Qualität, Innovationskraft und ein authentisches Erlebnis für unsere Gäste. Wir arbeiten konsequent daran, uns ständig weiterzuentwickeln und dabei unsere Vision einer nachhaltigen und zukunftsweisenden Tourismusentwicklung zu verwirklichen. Dass unsere Marke heute unter den Top 10 Österreichs steht, ist ein gemeinsamer Erfolg aller Mitarbeiter:innen, Investor:innen und Partner:innen. Über die Jahre sind wir gewachsen, doch im Herzen immer Gastgeber geblieben – und genau deshalb stehen unsere Gäste bis heute im Mittelpunkt unseres Handelns. “

Und auch für Erich Falkensteiner, Eigentümer und Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG ist neben Markenstärke und Innovationskraft vor allem eines zentral: die Menschen im Unternehmen: „ Unser Erfolg basiert auf einer klaren Überzeugung: Menschen machen den Unterschied. Der nachhaltige Aufbau einer starken Unternehmenskultur und der Fokus auf Wertschätzung und Entwicklung unserer Mitarbeiter:innen sind für mich der wichtigste Erfolgsfaktor. Diese Auszeichnung bestätigt, dass es sich lohnt, in Menschen zu investieren – mit Kompetenz, Herz und langfristigem Denken. “

Mit der neuerlichen Auszeichnung und der Platzierung unter den Top 10 der heimischen Marken festigt die Falkensteiner Michaeler Tourism Group ihre Rolle als österreichisches Leitunternehmen und Falkensteiner als starke, vertrauenswürdige und zukunftsorientierte Marke, die weit über die Tourismusbranche hinausstrahlt.

Über FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen, FMTG-Camping mit zwei Premium Campingplätzen, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

