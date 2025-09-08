  • 08.09.2025, 09:18:32
Aviso Initiative Wund?Gesund! - eHealth und Digitalisierung: Wie Tele-Wundmedizin Realität wird

Wien (OTS) - 

Kaum eine Woche vergeht aktuell ohne Neuigkeiten zum Thema eHealth. Bund, Länder, Städte und Gemeinden, die Kassen sowie Stakeholder aus Interessenvertretungen und Wirtschaft arbeiten jeweils auf ihrer Ebene an der Modernisierung. So wurden zuletzt vor den Sommerferien die Ergebnisse der Bundeszielsteuerungskommission im Juni präsentiert – auch hier standen Digitalisierung und Telemedizin ganz oben auf der Agenda. Das zweite Dialogforum der Initiative Wund?Gesund! in diesem Jahr richtet daher im Vorfeld des Tags der Wunde (19. September 2025) den Fokus auf die Modernisierung des Gesundheitswesens in den Bereichen eHealth, Digitalisierung und Tele-Wundmedizin. Was ist politisch, wirtschaftlich und rechtlich notwendig, um für die Patient:innen den Zugang zu kürzeren Wartezeiten, schnelleren Behandlungsterminen und erstatteten Gesundheitsanwendungen positiv zu gestalten?

Am Panel im APA-Pressezentrum (Laimgrubengasse 10, 1060 Wien), 9. September 2025, 10:30h:

  • Mag. Dr. Alexander Degelsegger-Márquez, Leiter der Abteilung Digitalisierung und Dateninfrastrukturen, Gesundheit Österreich GmbH

  • Univ.-Ass.in Mag.a Dr.in Gisela Ernst, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Abteilung Medizinrecht, Universität Wien

  • Mag. Philipp Lindinger, Initiative Wund?Gesund!

Die Initiative Wund?Gesund! (https://wund-gesund.at) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sowie weitere am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder digital unter dem Link https://events.streaming.at/wund-gesund-20250909 teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an office@eipeldauer-consulting.com, ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Datum: 09.09.2025, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

URL: https://events.streaming.at/wund-gesund-20250909

Rückfragen & Kontakt

Eipeldauer-Consulting e.U.
Mag. Michael Eipeldauer
Telefon: +43 676 9222475
E-Mail: michael@eipeldauer-consulting.com
Website: https://www.eipeldauer-consulting.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EIP

