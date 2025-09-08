AVISO: Greenpeace präsentiert finale Gewinner von “Österreichs 9 Betonschätzen”

Wien (OTS) -

Endlich stehen die finalen Gewinner der Greenpeace-Initiative “Österreichs 9 Betonschätze” fest. Aus je drei ausgewählten Plätzen pro Bundesland wurden mittels öffentlicher Abstimmung und der Bewertung einer Fachjury die grauesten Betonwüsten des Landes bestimmt. Am 9. September werden die “Betonschätze” bei einer Pressekonferenz enthüllt. Die Pressekonferenz eröffnet zugleich die zweitägige Ausstellung “Bodenlos” - eine Ausstellung über Bodenverbrauch und Bodenversiegelung in Österreich.

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich zur Pressekonferenz und Ausstellungseröffnung ein:

Datum: Dienstag, 09. September 2025

Zeit: 09:00 Uhr

Veranstaltungsort: kex (Kunsthalle Exnergasse) im WUK

Währinger Straße 56, 1090 Wien

Folgende Mitglieder der Fachjury werden bei der Pressekonferenz am Podium sein:

Melanie Ebner , Bodenschutzexpertin bei Greenpeace

, Bodenschutzexpertin bei Greenpeace Angelika Psenner , Professorin für Stadtstrukturforschung an der Technischen Universität Wien

, Professorin für Stadtstrukturforschung an der Technischen Universität Wien Franz Essl, Professor am Institut für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien

Jury-Mitglied Daniel Fügenschuh, Präsident der Bundeskammer der Ziviltechniker:innen, ist bei der Pressekonferenz leider verhindert, steht aber für Medienanfragen gerne zur Verfügung.

Um eine kurze Anmeldung per Mail an annette.stolz@greenpeace.org wird gebeten.

Hintergrundinformation:

In Österreich werden pro Tag rund 11.2 Hektar Boden verbraucht. Mit der Initiative „Österreichs 9 Betonschätze – Raus aus Grau!” möchte Greenpeace auf die massive Bodenzerstörung und den verschwenderischen Umgang mit Boden hinweisen sowie Möglichkeiten für Entsiegelung und Begrünung aufzeigen. Die zahlreichen Einsendungen, das große Interesse und die rege Teilnahme am öffentlichen Voting (22.400 Stimmen) zeigen deutlich: Die Menschen in Österreich haben genug von Grau.