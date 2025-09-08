- 08.09.2025, 09:00:35
AVISO – Mi., 24.9.2025, 13 Uhr: Pressegespräch und -führung durch das neue „Filmmuseum LAB“ im Arsenal
Mit Vizekanzler Babler, Kulturstadträtin Kaup‑Hasler, Filmmuseum-Direktor Loebenstein und Geschäftsführerin ART for ART Petra Höfinger
Neuer Raum für die Zukunft des Films: Das Österreichische Filmmuseum präsentiert sein neu errichtetes „Filmmuseum LAB“ – ein hochmodernes Depot und digitales Labor für Filmkultur und Archivarbeit. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umzugs und der Betriebsaufnahme wird der neue Standort im Arsenal nun im Rahmen einer Presseführung erstmals öffentlich vorgestellt.
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, den neuen Standort des Österreichischen Filmmuseums zu besichtigen.
Zeit: Mittwoch, 24. September 2025, 13:00 Uhr
Ort: Filmmuseum LAB, Arsenal Objekt 19A / Stiege 2, 1030 Wien
Anwesend:
Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport; Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Stadt Wien; Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums und Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldungen sind bis zum 17. September an Tomas Mikeska unter presse@filmmuseum.at zu richten.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Tomas Mikeska, MA
Pressesprecher, Österreichisches Filmmuseum
+43 650 676 15 84
presse@filmmuseum.at
Simon Doujak
Pressesprecher, BMWKMS
+43 664 884 618 75
simon.doujak@bmwkms.gv.at
Mag.a Anne Katrin Feßler
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81191
annekatrin.fessler@wien.gv.at
Barbara Vogel, Bakk.phil. BA
Kommunikation, ART for ART Theaterservice GmbH
+43 1 51444 7403
barbara.Vogel@theaterservice.at
