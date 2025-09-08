AVISO – Mi., 24.9.2025, 13 Uhr: Pressegespräch und -führung durch das neue „Filmmuseum LAB“ im Arsenal

Wien (OTS) -

Neuer Raum für die Zukunft des Films: Das Österreichische Filmmuseum präsentiert sein neu errichtetes „Filmmuseum LAB“ – ein hochmodernes Depot und digitales Labor für Filmkultur und Archivarbeit. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umzugs und der Betriebsaufnahme wird der neue Standort im Arsenal nun im Rahmen einer Presseführung erstmals öffentlich vorgestellt.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, den neuen Standort des Österreichischen Filmmuseums zu besichtigen.

Zeit: Mittwoch, 24. September 2025, 13:00 Uhr

Ort: Filmmuseum LAB, Arsenal Objekt 19A / Stiege 2, 1030 Wien

Anwesend:

Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport; Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Stadt Wien; Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums und Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Anmeldungen sind bis zum 17. September an Tomas Mikeska unter presse@filmmuseum.at zu richten.