  • 08.09.2025, 09:00:35
  • /
  • OTS0022

AVISO – Mi., 24.9.2025, 13 Uhr: Pressegespräch und -führung durch das neue „Filmmuseum LAB“ im Arsenal

Mit Vizekanzler Babler, Kulturstadträtin Kaup‑Hasler, Filmmuseum-Direktor Loebenstein und Geschäftsführerin ART for ART Petra Höfinger

Wien (OTS) - 

Neuer Raum für die Zukunft des Films: Das Österreichische Filmmuseum präsentiert sein neu errichtetes „Filmmuseum LAB“ – ein hochmodernes Depot und digitales Labor für Filmkultur und Archivarbeit. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Umzugs und der Betriebsaufnahme wird der neue Standort im Arsenal nun im Rahmen einer Presseführung erstmals öffentlich vorgestellt.

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen, den neuen Standort des Österreichischen Filmmuseums zu besichtigen.

Zeit: Mittwoch, 24. September 2025, 13:00 Uhr
Ort: Filmmuseum LAB, Arsenal Objekt 19A / Stiege 2, 1030 Wien

Anwesend:
Andreas Babler, Vizekanzler und Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport; Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Stadt Wien; Michael Loebenstein, Direktor des Österreichischen Filmmuseums und Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Anmeldungen sind bis zum 17. September an Tomas Mikeska unter presse@filmmuseum.at zu richten.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Tomas Mikeska, MA
Pressesprecher, Österreichisches Filmmuseum
+43 650 676 15 84
presse@filmmuseum.at

Simon Doujak
Pressesprecher, BMWKMS
+43 664 884 618 75
simon.doujak@bmwkms.gv.at

Mag.a Anne Katrin Feßler
Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler
+43 1 4000 81191
annekatrin.fessler@wien.gv.at

Barbara Vogel, Bakk.phil. BA
Kommunikation, ART for ART Theaterservice GmbH
+43 1 51444 7403
barbara.Vogel@theaterservice.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright