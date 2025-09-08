Inflation weit unter 1 Prozent: dm hält Preisversprechen mit „immergünstigen“ Dauerpreisen

Salzburg/Wals (OTS) -

Während die allgemeine Inflation in Österreich aktuell mit 2,83 Prozent ausgewiesen wird, liegt die Teuerung im Warenkorb von dm drogerie markt im Zeitraum September 2024 bis August 2025 lediglich bei 0,58 Prozent. Seit Juli wurden außerdem bereits rund 400 Produkte dauerhaft im Preis gesenkt – im Durchschnitt um neun Prozent. Ermöglicht wurde dies durch eine deutlich erhöhte Nachfrage der dm Kunden und durch Prozessoptimierungen im gesamten Unternehmen. Seinem Preiskonzept mit dm immergünstigen Dauerpreisen widmet dm nun erstmals eine eigene Kampagne inklusive TV-Werbung.

Inmitten der aktuellen Teuerungsdiskussion, in der die Regalpreise stark im Fokus stehen, stellt dm drogerie markt seine Preispolitik in den Mittelpunkt seiner Kommunikationsmaßnahmen. Statt auf temporäre Preisaktionen setzt dm dabei weiterhin auf verlässliche, dm immergünstige Dauerpreise. Im gesamten Sortiment gilt das Dauerpreisversprechen: Preise – einschließlich Preissenkungen – gelten für mindestens vier Monate. Kundinnen und Kunden können somit jederzeit entspannt einkaufen und ohne Angebotsdruck an jedem Tag genau ihr Lieblingsprodukt in der gewünschten Menge wählen.

„Preis ist nicht alles – aber ohne attraktive Preise ist alles nichts“, bringt Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich, den Anspruch des Unternehmens auf den Punkt. „Wir möchten, dass unsere Kundinnen und Kunden darauf vertrauen können, bei dm dauerhaft zu fairen Preisen einzukaufen – ohne Angebotsjagd oder künstliche Rabatte, die letztlich durch höhere Preise bei anderen Produkten finanziert werden. Dabei kombinieren wir die Stärken des Fachhandels mit dem Prinzip des Diskonts.“

Höhere Nachfrage, steigende Effizienz, niedrigere Stückkosten

Über das gesamte Sortiment hinweg ist es bei dm gelungen, auch in den letzten zwölf Monaten für Preisstabilität zu sorgen: Während die allgemeine Inflation in Österreich aktuell mit 2,83 Prozent (Zeitraum September 2024 bis August 2025/Quelle finanz.at) ausgewiesen wird, liegt die Teuerung im Warenkorb von dm drogerie markt im Zeitraum September 2024 bis August 2025 lediglich bei 0,58 Prozent. Seit Juli wurden außerdem bereits rund 400 Produkte dauerhaft im Preis gesenkt – im Durchschnitt um neun Prozent.

„Ermöglicht wird diese Entwicklung durch die Treue unserer Kunden und immer mehr Menschen, die vermehrt zu uns kommen und ihren Bedarf zu einem steigenden Anteil bei dm decken “, betont Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich. Steigende Mengen würden zu Effizienzsteigerungen führen und sich in günstigeren Kosten pro Stück niederschlagen, so Thomas Köck. Zusätzlich wurden in allen Bereichen des Unternehmens Prozesse durchleuchtet und optimiert – von Vereinheitlichungen in den EDV-Systemen über Logistikprozesse bis zu Maßnahmen, um Mitarbeitern in den dm Märkten die Arbeit zu erleichtern. „Kostenvorteile, die uns auf diesem Weg gelingen, geben wir 1:1 an unsere Kunden weiter“, sagt Thomas Köck.

Drei Säulen tragen die dm Preiswürdigkeit

„Unsere dm immergünstigen Dauerpreise, die Vorteile im Kundenverbindungsprogramm PAYBACK und die hochwertigen, aber preisgünstigen dm Marken werden von unseren Kunden als noch relevanter gesehen, wenn im Haushaltsbudget gespart werden muss. Unsere Stammkunden profitieren auf diesem Weg nicht nur von langfristiger Preisstabilität und Transparenz, sondern haben einen zusätzlichen Mehrwert durch exklusive Coupons und Prämien“, betont Thomas Köck, Geschäftsführer dm Österreich.

Preiswürdigkeit erstmals auch in TV-Werbung

„Die aktuelle wirtschaftliche Lage hat das Preisbewusstsein vieler Konsumentinnen und Konsumenten weiter geschärft. Unser Versprechen, mit langfristig gültigen Dauerpreisen Transparenz und Verlässlichkeit zu bieten, wird von den Menschen daher besonders honoriert“, so Thomas Köck. Um die Preiswürdigkeit noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen, widmet dm dem Preis erstmals eine vollständige 360-Grad-Kampagne mit eigenem TV-Spot, der die dm immergünstigen Preise in allen Warenbereichen auf humorvolle Weise in Szene setzt.