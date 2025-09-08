  • 08.09.2025, 08:24:38
  • /
  • OTS0014

FW-Langthaler: Plus 0,3 % BIP-Wachstum ist kein Grund zum Jubeln – Österreich steckt weiter fest!

Freiheitliche Wirtschaft warnt vor falscher Euphorie: Wachstum aus Staatsausgaben statt aus echter Wirtschaftskraft – Betriebe brauchen Entlastung und Perspektive.

Wien (OTS) - 

„Natürlich klingt ein Plus von 0,3 % auf den ersten Blick erfreulich – aber ehrlich gesagt: Das ist kein Aufschwung, das ist ein statistischer Schönwettereffekt“, stellt FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler klar. „Dieses Wachstum kommt fast ausschließlich aus der öffentlichen Verwaltung, Bildung und Gesundheit. Mit anderen Worten - aus höheren Staatsausgaben, die von den Unternehmern & Leistungsträgern bezahlt werden müssen. Die private Wirtschaft, die unser Land trägt, steckt hingegen weiter in der Rezession.“

Die Freiheitliche Wirtschaft betont: Ein stabiles Österreich kann es nur mit echter Wertschöpfung, Investitionen und Arbeitsplätzen geben – nicht durch ein künstliches Aufblasen des Staatssektors. „Solange Industrie, Handel, Tourismus und EPU unter Bürokratie, Steuern und lähmenden Auflagen leiden, bleibt das BIP-Wachstum ein Zahlen-Trugbild“, so der Generalsekretär.

Die Forderungen der FW:

  • Bürokratieabbau statt neuer Vorschriften.
  • Echter Zugang zu Finanzierung statt EU-Blockaden.
  • Steuersenkungen statt Belastungsexplosion.
  • Standortpolitik mit Zukunft statt bloßer Umverteilung.

„Für mich ist klar: Leistung muss sich wieder lohnen! Österreich braucht keine Kosmetikzahlen, sondern eine Wirtschaftspolitik, die Wachstum ermöglicht. Unternehmer schaffen Jobs und Wohlstand – nicht die Ausgabenexplosion im Staatsapparat“, so Langthaler abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright