Termine am 8. September in der Rathauskorrespondenz

09.00 Uhr, Präsentation des fertig gestellten Teils „Schlingermarkt ist klimafit“ mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Georg Papai und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil (21, Schlingermarkt, Floridsdorfer Markt 1)

10.00 Uhr, Pressekonferenz „Grüne geben Ausblick auf politisch heißen Herbst“ mit nicht amtsführenden Stadträt*innen Judith Pühringer und Peter Kraus sowie GR Georg Prack (1., Rathaus, Stiege 8, HP, Grüner Klub im Rathaus, Ecksalon, Top 104)