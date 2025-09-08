- 08.09.2025, 07:59:02
ZOOM Matinee: Jura Soyfer am Volkstheater
Live Stream, ausverkaufte Premiere
Am 14.9.2025 findet ab 11:00 eine ZOOM Matinee der Jura Soyfer Gesellschaft mit Jan Philipp Gloger zur seiner Soyfer Premiere am 12.9.2025 statt (Editorial zu seinen Vorhaben), die ausverkauft ist. Mit dieser ausverkauften Premiere, mit einem öffentlichen Gespräch beginnt Gloger seine Direktion. Ein erfreulicher Beginn. Der Live Stream zur Matinee (kostenlos, keine Anmeldung): https://www.youtube.com/@jurasoyfergesellschaft/live Die GesprächspartnerInnen von Gloger bei der Matinee werden sein: Mag.a Dr.in Olha Kryvosheieva (Berlin, Charkiw – bekannt durch die Soyfer Aufführung in Charkiv zu Friedenszeiten, lebt und arbeitet heute als ukrainischer Flüchtling | Künstlerin | Wissenschafterin in Berlin), Heike Meister (Drøbak, Norwegen - Übersetzerin Soyfers ins Norwegische), Univ.Prof.in Dr.in Schininà, Alessandra (Catania, Ragusa, Sizilien - seit den 1980er Jahren in Italien Auseinandersetzung mit Soyfer). Moderation: Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt (Vorsitzender der Jura Soyfer Gesellschaft, Wien). Eine Zusammensetzung der Matinee TeilnehmerInnen, die zeigt, dass diese Premiere kein regionales Ereignis ist. Auch wenn deutsche Medien die Realitäten zu Ausgaben, Übersetzungen, Aufführungen, digitaler Präsenz ignorieren. Eine interaktive Teilnahme ist möglich und aus verschiedenen Ländern (darunter: Ägypten, Deutschland, Südafrika, der Türkei etc.) auch angekündigt.
Gesprochen wird im Rahmen der Matinee darüber, was gehört, gesehen wurde. Gloger hat Vorgaben gemacht: zur Sprache | dem Verständnis des neuen Logos, zur Komplexität von Theateraufführungen (die Soyfer Aufführungen waren von Beginn an eine Verbindung von Sprache, Musik, Bühnenbild, Medienauftritten trotz und gegen die Zensurzeit), zur Volkstheatertradition, zur Einbeziehung der Bevölkerung in sein Theaterprojekt, zum Lachen | dem Jura Soyfer Preis des Volkstheaters.
Gloger will mit der Premiere auch überraschen. Wir werden sehen und hören. Dokumentiert wird die ZOOM Matinee vom 14.9.2025 im Jura Soyfer Channel.
