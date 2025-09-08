ZOOM Matinee: Jura Soyfer am Volkstheater

Live Stream, ausverkaufte Premiere

Rückfragen & Kontakt

Wiss.Dir.Dr. Herbert Arlt

Telefon: +436765364912

E-Mail: arlt@arltherbert.at

Website: https://www.arltherbert.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF