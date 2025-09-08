Klarstellung des BMI zu Aussagen von LH Doskozil zur Kriminalstatistik

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Inneres hält fest: Die Aussagen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, die in der Sendung „DAS GESPRÄCH 'Schaffen wir das?'“ am 7. September 2025 auf ORF 2 getätigt wurden, wonach das Innenministerium seit Jahren keine Zahlen über ausländische Straftäter publiziere, sind sachlich unrichtig und entbehren jeder Grundlage. Die polizeiliche Kriminalstatistik des BMI umfasst seit Jahren eine differenzierte und transparente Darstellung aller Tatverdächtigen in Österreich – einschließlich fremder Tatverdächtiger sowie deren Herkunftsländer.

In den jährlich veröffentlichten Statistiken werden die Zahlen nicht nur nach Deliktgruppen, sondern auch nach Status der Staatsbürgerschaft (fremde Tatverdächtige) publiziert. Auch der Anteil ausländischer Tatverdächtiger ist für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich und wird regelmäßig kommuniziert. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist öffentlich unter https://www.bundeskriminalamt.at/501 abrufbar.

Das BMI widerspricht daher ausdrücklich der Behauptung, eine solche statistische Information werde „nicht mehr publiziert“. Diese Darstellung ist nachweislich falsch.