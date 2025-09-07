Hisense stellt auf der IFA 2025 „AI Your Life"-Revolution vor

Berlin (OTS) -

Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wird auf der IFA 2025 unter dem Motto „AI Your Life" eine ganze Reihe von KI-gestützten Innovationen vorstellen. Hisense wird zeigen, wie KI jedes Szenario in nahtlose, personalisierte und interaktive Erlebnisse verwandelt – von immersiver Unterhaltung und brillantem Kino bis hin zu intuitiven Wohnlösungen und klimafreundlichem Wohlbefinden.

AI Your Vision: Wo jeder Rahmen zum Leben erwacht

Hisense wird seine fortschrittlichsten Display-Technologien vorstellen, die für immersives Home Entertainment entwickelt wurden. Der RGB-MiniLED-Fernseher 116" UX liefert tiefe Schwarztöne, lebendige Farben und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 8.000 cd/m² und ist damit ideal für Film- oder Gamingabende, bei denen jedes Detail zählt. Als Begründer der RGB-MiniLED-Technologie wird Hisense demonstrieren, wie die präzise Steuerung der roten, grünen und blauen Mini-LEDs für lebensechte Klarheit sorgt. Daneben werden MicroLED-Innovationen, KI-Fernseher und KI-gesteuerte Soundlösungen die Möglichkeiten erweitern und Wohnzimmer in Gaming-Zonen, E-Sports-Arenen oder digitale Kunstgalerien verwandeln, in denen Menschen Momente miteinander teilen können.

AI Your Cinema: Großer Bildschirm, grenzenloses Erlebnis

Für alle, die auch zu Hause echtes Kino erleben möchten, stellt Hisense den TriChroma Laser Cinema L9Q vor, der bis zu 200 Zoll projiziert und IMAX Enhanced unterstützt, um auch in hellen Räumen eine gute Leistung zu erzielen. Der Laser-Miniprojektor C2 Ultra bietet mit einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll und einer extrem niedrigen Latenzzeit noch mehr Vielseitigkeit – perfekt, um eine freie Wand in eine GAming-Arena zu verwandeln oder einen Filmabend am Wochenende zu veranstalten. Dank der Klarheit und Mobilität des Lasers wird jeder Raum zu einer Bühne für Unterhaltung.

AI Your Home: Alltägliches Leben, mühelos intelligenter

Hisense wird mit Geräten, die Design und Intelligenz vereinen, KI in die täglichen Routinen integrieren. Der Kühlschrank der PureFlat Smart Series wird mit einem interaktiven 21-Zoll-Bildschirm ausgestattet sein, der zum Mittelpunkt der Küche wird: die Planung von Mahlzeiten mit Kitchen AI, das Streaming von Live-Spielen über VIDAA oder das Posten von AI-generierter Kunst. Über die ConnectLife-KI-Plattform wird der erste ConnectLife-KI-Agent den KI-Koch-Agenten und den KI-Wasch-Agenten unterstützen und Haushalten helfen, Energieverbrauch zu optimieren, Hausarbeiten zu rationalisieren und das Leben vernetzter, effizienter und kreativer zu gestalten. Von Kochinspirationen bis hin zu stressfreiem Wäschewaschen – Routinen werden neu erfunden.

AI Your Air: Komfort, der Sie versteht

Das preisgekrönte Klimagerät U8 S Pro, ausgezeichnet mit dem Red Dot Award: Design Concept, bringt Intelligenz und Komfort zusammen. Mit der HI-SENSOR-Anwesenheitserkennung, einem KI-Sprachassistenten, der 18 Befehle unterstützt, und dem HI-NANO-Ionensystem zur Luftreinigung passt es sich den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer im Laufe des Tages an. Sein Dot-Matrix-Display verleiht ihm Persönlichkeit, während Merkmale wie der Coanda-Luftstrom und die 90°-Drehung der Lamellen für eine gleichmäßige, zugfreie Kühlung sorgen. Über das Zuhause hinaus wird sich das Know-how von Hisense auch auf intelligente Gebäude, Energiemanagement und Kfz-Luftsysteme erstrecken und zu einer sichereren, intelligenteren und nachhaltigeren Mobilität beitragen.

Auf der IFA 2025 wird Hisense nicht nur bahnbrechende Innovationen vorstellen, sondern auch seine Vision davon präsentieren, wie KI menschliche Bedürfnisse verstehen, antizipieren und darauf reagieren kann. Durch die Kombination der führenden RGB-MiniLED- und Laser-Display-Technologien mit einer neuen Generation von Smart-Home- und Air-Lösungen wird Hisense den Menschen ein freieres, komfortableres und selbstbewussteres Leben ermöglichen – und ihnen dabei helfen, jeden Moment zu Hause und darüber hinaus zu genießen.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Fernseher-Segment einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023 bis erstes Halbjahr 2025). Als erster offizieller Partner des FIFA Club World Cup 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764573/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2764574/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-auf-der-ifa-2025-ai-your-life-revolution-vor-302548550.html