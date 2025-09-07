NEOS Wien betroffen über Ableben von Wolfgang Seidl

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit haben die NEOS Wien vom Tod des FPÖ-Politikers Wolfgang Seidl erfahren. Seidl war zuletzt Zweiter Gemeinderatsvorsitzender und seit 2010 im Wiener Gemeinderat tätig, wo er sich mit großem Engagement für die Anliegen der Stadt eingesetzt hat. NEOS-Klubobfrau Selma Arapović erinnert sich an die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit über politische Lager hinweg, die stets sehr geschätzt wurde.

„Auch wenn man politisch nicht immer einer Meinung ist, bleibt die Begegnung als Mensch. So habe ich Wolfgang Seidl als verantwortungsbewussten Kollegen erlebt – und als Politiker mit großem Engagement“, sagt Arapović zum frühen Ableben des FPÖ-Politikers. „Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie seinen politischen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.“

„Trotz unterschiedlicher Zugänge haben wir im Wiener Gemeinderat in gesundheitspolitischen Fragen stets konstruktiv zusammengearbeitet“, ergänzt NEOS-Gemeinderat Stefan Gara, der mit Seidl oft lebhaft über Gesundheitspolitik diskutierte.