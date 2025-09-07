  • 07.09.2025, 17:55:33
  • /
  • OTS0031

NEOS Wien betroffen über Ableben von Wolfgang Seidl

Wien (OTS) - 

Mit großer Betroffenheit haben die NEOS Wien vom Tod des FPÖ-Politikers Wolfgang Seidl erfahren. Seidl war zuletzt Zweiter Gemeinderatsvorsitzender und seit 2010 im Wiener Gemeinderat tätig, wo er sich mit großem Engagement für die Anliegen der Stadt eingesetzt hat. NEOS-Klubobfrau Selma Arapović erinnert sich an die sachliche und konstruktive Zusammenarbeit über politische Lager hinweg, die stets sehr geschätzt wurde.

„Auch wenn man politisch nicht immer einer Meinung ist, bleibt die Begegnung als Mensch. So habe ich Wolfgang Seidl als verantwortungsbewussten Kollegen erlebt – und als Politiker mit großem Engagement“, sagt Arapović zum frühen Ableben des FPÖ-Politikers. „Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie seinen politischen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern.“

„Trotz unterschiedlicher Zugänge haben wir im Wiener Gemeinderat in gesundheitspolitischen Fragen stets konstruktiv zusammengearbeitet“, ergänzt NEOS-Gemeinderat Stefan Gara, der mit Seidl oft lebhaft über Gesundheitspolitik diskutierte.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Stefan Schett, MA
Telefon: +43676 83414778
E-Mail: stefan.schett@neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright