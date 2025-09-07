- 07.09.2025, 14:00:34
Termine am 8. September in der Rathauskorrespondenz
09.00 Uhr, Präsentation des fertig gestellten Teils „Schlingermarkt ist klimafit“ mit Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Georg Papai und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil (21, Schlingermarkt, Floridsdorfer Markt 1)
10.00 Uhr, Pressekonferenz „Grüne geben Ausblick auf politisch heißen Herbst“ mit nicht amtsführenden Stadträt*innen Judith Pühringer und Peter Kraus sowie GR Georg Prack (1., Rathaus, Stiege 8, HP, Grüner Klub im Rathaus, Ecksalon, Top 104)
10.30 Uhr, Pressekonferenz „Kostenexplosion für Wiener Mittelstand – rot-pinke Stadtregierung bleibt unfähig“ mit u.a. nicht amtsführendem Stadtrat Dominik Nepp (1., Rathaus, Stiege 4, 2. Stock, FPÖ-Wien Landtagsclub, Zimmer 452)
