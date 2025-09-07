- 07.09.2025, 12:51:02
Hacker tief betroffen von Ableben von Wolfgang Seidl
Tief betroffen zeigte sich Peter Hacker, Wiener Stadtrat für Gesundheit, Soziales und Sport vom Ableben von Wolfgang Seidl. „Ich habe Wolfgang Seidl über die Jahre als verlässlichen, kooperativen und kollegialen Abgeordneten kennengelernt“, so Hacker. Die politischen Auseinandersetzung mit Wolfgang Seidl waren oft hart, aber immer fair und der Sache verpflichtet. „Auf das Wort von Wolfgang Seidl konnte man sich verlassen; das zeigen auch die vielen gemeinsamen Beschlüssen, die wir im Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Sport, dessen Mitglied Seidl über viele Jahre war, fassten. Mein tiefes Mitgefühl nach diesem schweren Schicksalsschlag gilt den Angehörigen von Wolfgang Seidl“, schließt Hacker.
