  • 07.09.2025, 11:43:33
  • /
  • OTS0024

Taucher/Reindl (SPÖ) zum Tod von Wolfgang Seidl: „Wir verlieren einen engagierten Sozial- und Gesundheitspolitiker für Wien“

Wien (OTS) - 

„Auch wenn wir politisch unterschiedliche Wege gegangen sind, hat Wolfgang Seidl die Wiener Stadtpolitik mit großem Engagement mitgestaltet. Wir in Wien verlieren damit einen verlässlichen Politiker und Menschen mit Handschlagsqualität, der Verantwortung übernommen hat. Über Parteigrenzen hinweg war es eine wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit. Das Ableben von Wolfgang Seidl ist ein großer menschlicher Verlust“, so Gemeinderat Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender, und Gemeinderat Thomas Reindl, Erster Gemeinderatsvorsitzender im Wiener Rathaus.

Wolfgang Seidl, geboren 1969, war seit 2010 Mitglied des Wiener Gemeinderats und zuletzt Zweiter Gemeinderatsvorsitzender. Mit seinem Einsatz als Sozial- und Gesundheitssprecher für die FPÖ Wien hinterlässt er Spuren, die über politische Differenzen hinweg Wertschätzung verdienen.

„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, Angehörigen und Freund*innen. Wir teilen die Trauer um den Verlust eines Menschen, der sich mit Leidenschaft für die Stadt und ihre Bewohner*innen eingesetzt hat“, so Taucher und Reindl abschließend. (Schluss) sh



Rückfragen & Kontakt

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: sarah.hierhacker@spw.at
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
