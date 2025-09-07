  • 07.09.2025, 11:05:02
Patrick Trader: Professioneller Krypto-Handel für private Investoren

Aktive Handelsdienstleistung mit transparentem System – Kapital bleibt stets unter Kontrolle der Kunden

Wien (OTS) - 

Unter dem Markennamen „Patrick Trader“ bietet der Wiener Finanzexperte Patrick Sokolovsky eine innovative Dienstleistung im Bereich Kryptowährungen an. Anstatt klassischer Schulungen übernimmt er die aktive Handelsausführung im Namen seiner Kunden – ohne Zugriff auf deren Kapital.

Seit 2017 ist Patrick als professioneller Trader mit Schwerpunkt Bitcoin, Ethereum und digitale Derivate aktiv. Seine Strategien basieren auf technischer Analyse, diszipliniertem Risikomanagement und einem regelbasierten Handelssystem.

Im Jahr 2021 erzielte er ein Handelsvolumen von über 74 Millionen Euro und unterstreicht damit seine Expertise. Mit 93 aufeinanderfolgenden Gewinntrades zeigt Patrick Trader die Wirksamkeit seines Systems.

Das Angebot richtet sich an private Investoren, die vom Krypto-Markt profitieren wollen, ohne selbst handeln zu müssen. Die Handelsausführung erfolgt über autorisierte API-Schnittstellen oder Sub-Accounts – das Kapital bleibt stets beim Kunden.

Rückfragen & Kontakt

Patrick Trader
Telefon: +43720971475
E-Mail: info@patricktrader.com
Website: https://www.patricktrader.com

