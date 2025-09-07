  • 07.09.2025, 11:02:32
Freiheitliche Arbeitnehmer trauern um LAbg. Wolfgang Seidl

„Mit Wolfgang verlieren wir einen Freund, der stets hilfsbereit und zutiefst menschlich war. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie“, so der Bundesvorsitzende der Freiheitlichen Arbeitnehmer, Ing. Bernhard Rösch.

„Wolfgang Seidl setzte sich als Betriebsrat der Uniqa und als Landesvorsitzender-Stv. der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien unermüdlich für die Interessen der Arbeitnehmer ein“, so LAbg. Angela Schütz, MA, Arbeitnehmersprecherin der FPÖ Wien.

„Wir verlieren einen wahren Freund, der eine tiefe Lücke hinterlässt. Uns allen zerreißt es das Herz. Wolfgangs Umgang mit seinen Mitmenschen sowie seine akribische Arbeit für die Wiener wird uns stets Vorbild und in Erinnerung bleiben“, trauert der geschäftsführende Landesobmann der FA Wien, Nationalratsabgeordneter Michael Oberlechner, MA. (Schluss)

FPÖ Wien
presse@fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at

