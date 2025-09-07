FPÖ – Kickl: „Wolfgang Seidls Ableben ist ein schmerzlicher Verlust für die gesamte freiheitliche Familie!“

Wien (OTS) -

Mit tiefer Bestürzung reagierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl auf die Nachricht vom plötzlichen Ableben des Zweiten Wiener Gemeinderatsvorsitzenden und stellvertretenden Wiener FPÖ-Landesparteiobmanns Wolfgang Seidl. Sein viel zu früher Tod sei ein schwerer Schlag für die gesamte freiheitliche Familie.

„Die Nachricht von Wolfgang Seidls Tod hat mich tief getroffen. Er war nicht nur ein politischer Weggefährte, sondern auch ein treuer Kamerad, dessen Herz stets am rechten Fleck schlug. Er hat den Menschen eine Stimme gegeben – sein Ableben reißt eine Lücke, die menschlich wie politisch nur schwer zu schließen sein wird. Er wird uns als unbeirrbarer Kämpfer für Wien, als aufrechter Patriot und als Mensch mit großem Herzen unvergessen bleiben“, erklärte Kickl.

Besonders hob Kickl Seidls Einsatz für jene hervor, die es im Leben schwer hatten: „Sein Engagement und seine Aufrichtigkeit zeichneten ihn in besonderem Maße aus. Er war ein Mensch, der mit Leidenschaft und Hingabe für seine Überzeugungen und für die Anliegen der Menschen eingetreten ist.“

In andächtiger Erinnerung sprach Kickl der Familie und den Angehörigen sein tiefstes Beileid aus: „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen engsten Wegbegleitern. Möge ihnen der Trost der Gemeinschaft und die Erinnerung an die gemeinsamen Jahre Kraft geben. Wir werden Wolfgang Seidl stets ein ehrendes Andenken bewahren und seinen Einsatz für ein soziales und gerechtes Österreich in seinem Sinne weiterführen.“

