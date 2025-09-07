- 07.09.2025, 10:21:32
AVISO: Montag 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Chef Dominik Nepp und Wirtschaftsexperten Gerald Zmuegg
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer:
Stadtrat Dominik Nepp – Landesparteiobmann FPÖ-Wien
Gerald Zmuegg – Geschäftsführer KMU-Finanzinsider
Thema: „Kostenexplosion für Wiener Mittelstand – rot-pinke Stadtregierung bleibt untätig!“
Wann: Montag, 8. September 2025, 10:30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
