AVISO: Montag 10.30 Uhr Pressekonferenz mit FPÖ-Wien Chef Dominik Nepp und Wirtschaftsexperten Gerald Zmuegg

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.



Teilnehmer:

Stadtrat Dominik Nepp – Landesparteiobmann FPÖ-Wien

Gerald Zmuegg – Geschäftsführer KMU-Finanzinsider

Thema: „Kostenexplosion für Wiener Mittelstand – rot-pinke Stadtregierung bleibt untätig!“

Wann: Montag, 8. September 2025, 10:30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!