SPÖ-Lindner: Orban konnte die PRIDE in Budapest nicht verbieten, es wird ihm auch in Pecs nicht gelingen!

Wien (OTS) -

Nach seinem gescheiterten Versuch, die PRIDE-Demonstration in Budapest zu verbieten, startet der ungarische Regierungschef Viktor Orban jetzt einen neuen Frontalangriff auf die Grund- und Menschenrechte in unserem Nachbarland. Gestützt auf Orbans gesetzliches Verbot von PRIDE-Paraden, untersagte die ungarische Polizei am Freitag die zweite große Demonstration für die Rechte der LGBTIQ+ Community in der südungarischen Stadt Pecs. Im Juni scheiterte ein ähnliches Vorhaben in Budapest spektakulär. Obwohl Orban, angefeuert von internationalen Kulturkämpfern wie u.a. auch der FPÖ, die dortige PRIDE verboten hatte, strömten mehr als 200.000 Menschen zur bisher größten LGBTIQ-Demonstration auf die Straßen der ungarischen Hauptstadt. Mit dabei war damals auch SPÖ-LGBTIQ+ Sprecher Mario Lindner. Er fordert, wie schon im Juni, europäische Solidarität und ein gemeinsames Eintreten aller demokratischen Kräfte für die Verteidigung der Demonstrations- und Meinungsfreiheit in Ungarn und ganz Europa. „Was Orban in Budapest nicht gelungen ist, daran wird er auch in Pecs scheitern. Seine Angriffe auf die Menschenrechte der ungarischen LGBTIQ+ Community sind ein Angriff auf die Grundrechte aller Ungar:innen und eine direkte Attacke auf unser vielfältiges, demokratisches Europa. Deshalb gilt gerade auch nach dem Erfolg der Budapest-PRIDE: Volle Solidarität mit der Pecs-PRIDE – wir stehen Seite an Seite mit der ungarischen LGBTIQ+ Community!“, so Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ+ Organisation SoHo ist. **** (Schluss) sp/lw