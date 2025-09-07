FPÖ lässt SPÖ-nahen Kulturverein Simmering durch den Stadtrechnungshof prüfen

Wien (OTS) -

Die Wiener FPÖ wird den Stadtrechnungshof Wien offiziell mit der umfassenden Prüfung der Gebarung des SPÖ-nahen Kulturvereins Simmering beauftragen. Hintergrund sind massive Unklarheiten bei Förderungen, Einnahmen und Abrechnungen des Vereins, der seit Jahren großzügig mit Steuergeld ausgestattet wird.

„Gerade in Simmering darf kein einziger Euro an Steuergeld in dubiosen Kanälen versickern. Wenn ein Verein trotz hunderttausender Euro Einnahmen weiterhin kräftig aus öffentlichen Kassen gefördert wird und gleichzeitig Künstler und Dienstleister auf ihr Geld warten, dann ist das ein handfester Skandal – und zwar mitten in Simmering“, erklärt der Simmeringer FPÖ-Gemeinderat LAbg. Paul Stadler. Besonders brisant sei, dass der Verein während der Corona-Pandemie über 370.000 Euro aus der Vermietung des Schlosses Neugebäude lukrierte, gleichzeitig aber nach wie vor Förderungen beantragte und erhielt. Stadler weist darauf hin, dass in seiner Zeit als Simmeringer Bezirksvorsteher die Auszahlung von Förderungen an diesen Verein bereits gestoppt wurde – weil die Unregelmäßigkeiten damals schon absehbar waren.

FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker betont die Notwendigkeit einer lückenlosen Aufklärung: „Es besteht der dringende Verdacht, dass hier im Dunstkreis der Wiener SPÖ über Jahre hinweg Steuergeld verschleudert und Skandale vertuscht wurden. Unsere Aufgabe ist es, für Transparenz und Kontrolle zu sorgen. Der Stadtrechnungshof muss daher sämtliche Förderungen, Einnahmen und Ausgaben genau unter die Lupe nehmen.“

Die Freiheitlichen verweisen darauf, dass bereits mehrere Exekutionen gegen den Verein vorliegen, Künstler ihre Gagen einklagen mussten und selbst die Kassierin einräumte, keinen Zugriff auf das Vereinskonto gehabt zu haben. „Ein SPÖ-naher Verein, der derart undurchsichtig agiert, darf nicht weiterhin mit Steuergeld gefüttert werden. Wir sorgen dafür, dass endlich aufgeräumt wird“, so Stadler und Brucker.

Das Prüfersuchen ist hier abrufbar:

https://www.fpoe-wien.at/aktuelles/ersuchen-stadtrechnungshof/