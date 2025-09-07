Die Nominierten für den Hedy Lamarr Preis 2025 stehen fest

Wien (OTS) -

Der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien zeichnet Forscherinnen in Österreich für ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Informationstechnologie aus, die mit ihrer Arbeit die Technik und Gesellschaft voranbringen und Vorbilder für weibliche Talente sind. Heuer sind insgesamt sieben Forscherinnen nominiert und haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotierten Preis zu gewinnen. Die feierliche Verleihung findet im Rahmen der Digital Days am 15. Oktober 2025 im Technischen Museum Wien statt. Gestiftet wird der Preis von der Stadt Wien in Kooperation mit UIV Urban Innovation Vienna, einem Unternehmen der Wien Holding, und der DigitalCity.Wien Initiative.

Nominierte Forscherinnen für den Hedy Lamarr Preis 2025

Die Nominierten für den diesjährigen Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien sind:

Georgia Avarikioti, TU Wien (Forschungsfokus: Interoperabilität, Skalierbarkeit und Komponierbarkeit von Blockchains)

Karen Azari, Universität Wien (Forschungsfokus: Kryptographie und Datensicherheit und Schutz vor Cyber-Angriffen und sichere Protokolle von Kommunikation in Gruppenchats)

Anna Beer, Universität Wien (Forschungsfokus: Dichtebasiertes Clustering in hochdimensionalen Daten: Fairness, Evaluation, und Anwendungen)

Lisette Espín-Noboa, TU Graz (Forschungsfokus: Algorithmische Fairness in Empfehlungs- und Rankingalgorithmen)

Anela Lolić, TU Wien (Forschungsfokus: Computergestützte Logik zur Verbesserung automatisierter Beweissysteme und zur Weiterentwicklung formaler Logiken für Anwendungen in der Künstlichen Intelligenz)

Andrea Ortiz Jiminez, TU Wien (Forschungsfokus: Innovative Algorithmen und damit drahtlose Netzwerke widerstandsfähiger und zuverlässiger machen)

Maria Wimmer, VRVIS (Forschungsfokus: AI-in-the-loop-Lösungen zur Unterstützung einer verantwortungsvollen digitalen Radiologie)

Eine unabhängige Fachjury beurteilt die Forschungsprojekte der Nominierten und bestimmt die Preisträgerin. Die Jury setzt sich aus anerkannten Wissenschaftlerinnen und Preisträgerinnen der Vorjahre zusammen. Die Nominierung und Qualitätssicherung erfolgt durch FWF (Der Wissenschaftsfonds), FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) und WWTF (Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds).

Wien ist die Stadt des Digitalen Humanismus

Für Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales, machen die nominierten Forscherinnen eines deutlich: „Die Forschung in Wien wird immer weiblicher und ist zugleich heute schon ein international viel beachtetes Vorbild. Ebenfalls weit über die Grenzen Wiens hinaus bekannt ist der Digitale Humanismus, dem sich unsere Stadt verschrieben hat. Sein Grundsatz: Die Digitalisierung ist für den Menschen da und nicht umgekehrt, die digitalen Systeme haben sich den Bedürfnissen des Menschen anzupassen. Der Hedy Lamarr Preis ist ein wertvoller Bestandteil dieser Bestrebungen.“

„Mit dem Hedy Lamarr Preis holen wir Frauen der Wissenschaft vor den Vorhang. Diese Bühnen sind enorm wichtig, um jungen Frauen, Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen. Denn Wien ist die Stadt der Frauen und wird immer dabei unterstützen, Chancen zu ergreifen“, unterstreicht Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál die gesellschaftliche Bedeutung.

„Der Hedy Lamarr Preis zeigt, wie prägend die Arbeit von Forscherinnen in noch immer stark männerdominierten Bereichen ist. Umso erfreulicher ist es, dass so viele herausragende Frauen hier neue Maßstäbe setzen und Wien als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiterentwickeln - vielfältig, kritisch, visionär“, freut sich Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Wissenschaft und Kultur.



Namensgeberin Hedy Lamarr, Hollywood-Legende und Erfinderin

Der Hedy Lamarr Preis der Stadt Wien wird heuer zum achten Mal vergeben. Der Preis, benannt nach der legendären österreichisch-amerikanischen Schauspielerin und Erfinderin Hedy Lamarr, ehrt Frauen, die durch Kreativität, Innovation und technische Expertise einen bedeutenden Beitrag zur technologischen Entwicklung leisten. Hedy Lamarr wurde in Wien geboren und erfand jene Technologien, die Bluetooth und WLAN ermöglichen. Bisherige Preisträgerinnen sind Laura Koesten, Maria Eichlseder, Shqiponja Ahmetaj, Johanna Pirker, Laura Nenzi, Martina Lindorfer und Verena Fuchsberger-Staufer.

Digital Days 2025

Der Hedy Lamarr Preis wird auch dieses Jahr im Rahmen der Digital Days verliehen. Die Digital Days 2025 finden vom 13. bis 16. Oktober unter dem Motto „Der europäische Weg in der digitalen Welt. Resilient. Innovativ. Human.“ statt. In Zeiten, in denen digitale Technologien in einem noch nie da gewesenen Ausmaß unseren Alltag prägen, braucht es gezielte Initiativen und vertrauensschaffende Rahmenbedingungen, die Innovation in Einklang mit europäischen Werten bringen.

Organisiert von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna in Kooperation mit der Stadt Wien und anderen Partner*innen, bietet das Event Vorträge, Workshops und interaktive Ausstellungen.

Die Pre-Registration ist auf der Webseite der DigitalCity.Wien möglich: Link zur Registrierung