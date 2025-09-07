FPÖ trauert um Zweiten Gemeinderatsvorsitzenden LAbg. Wolfgang Seidl

Wien (OTS) -

Mit tiefer Betroffenheit gibt die Wiener FPÖ das Ableben des Zweiten Gemeinderatsvorsitzenden und Bezirksparteiobmanns LAbg. Wolfgang Seidl bekannt. „Wolfgang Seidl war ein Mensch, auf den man sich immer verlassen konnte. Er war herzlich und hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen der Menschen. Besonders jene, die es im Leben schwerer hatten, lagen ihm am Herzen. Wolfgang Seidl hat sich mit ganzer Kraft für soziale Gerechtigkeit eingesetzt und sich dafür starkgemacht, dass niemand übersehen wird. Mit seiner Menschlichkeit und auch mit seinem Humor hat er vielen Mut gegeben. Wir verlieren nicht nur einen Kollegen, sondern vor allem einen guten Freund – und die FPÖ Wien verliert eine ihrer großen Stützen“, so FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss.

Wolfgang Seidl wurde am 31. Dezember 1969 in Wien geboren. Nach seiner Ausbildung an der Handelsakademie war er zunächst als kaufmännischer Angestellter tätig. Schon früh entschied er sich, politisch Verantwortung zu übernehmen. 1996 wurde Wolfgang Seidl erstmals in die Bezirksvertretung gewählt, wo er bis 2010 engagiert tätig war – viele Jahre davon als Klubobmann und Bezirksparteiobmann. In dieser Zeit erarbeitete er sich nicht nur Vertrauen in seinem Heimatbezirk, sondern auch Anerkennung weit über die Bezirksgrenzen hinaus.

2010 zog Wolfgang Seidl in den Wiener Gemeinderat ein, dem er seither durchgehend angehörte. Seit 2021 war er stellvertretender Landesparteiobmann der Wiener FPÖ und zuletzt Zweiter Vorsitzender des Wiener Gemeinderats. Als Sozial- und Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ setzte er klare Schwerpunkte: eine verlässliche und leistbare Gesundheitsversorgung, Unterstützung für Familien in schwierigen Situationen und mehr soziale Gerechtigkeit für jene, die keine starke Stimme haben. Für seine sachliche, faire und engagierte Art wurde Wolfgang Seidl nicht nur innerhalb der FPÖ, sondern auch fraktionsübergreifend geschätzt.

Wolfgang Seidl bleibt uns als Freund und Gefährte in Erinnerung – als jemand, der mit voller Überzeugung für die Menschen eingestanden ist. Er hat viele unterstützt, Mut gemacht und uns allen gezeigt, was es heißt, Politik mit Herz zu machen. „Wolfgang Seidl war nicht nur ein Mitstreiter, sondern ein wirklicher Freund. Sein Verlust trifft uns alle zutiefst. Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden besonders seiner Gattin Gitta“, so Nepp.