7.000 Besucher*innen bei Eröffnungsfest der Sport Arena Wien

Wien (OTS) -

Mit einem farbenfrohen und sehr gut besuchten Eröffnungsfest für die ganze Familie ist am Samstag die Sport Arena Wien am Handelskai offiziell eröffnet worden. Rund 7.000 Besucher*innen strömten in die neue Sportstätte und nutzten die Gelegenheit, einen ganzen Tag lang Sport zu erleben, auszuprobieren und zu feiern. Sportstadtrat Peter Hacker, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai und Anatol Richter, Leiter von Sport Wien, durchschnitten das rote Band und übergaben die Multifunktionshalle ihrer Bestimmung.

Sport zum Mitmachen und Stars zum Anfassen

Ab 10 Uhr herrschte vor und in der Sport Arena Gedränge: Groß und Klein testeten die zahlreichen Mitmachstationen – von Leichtathletik, Volleyball, Basketball und Handball bis hin zu Badminton, Kendo und Ringen. In der Turnhalle zeigten Nachwuchstalente wie Larissa Szanwald ihr Können. Kinder und Jugendliche rannten durch die Hallen und stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis.

Für Unterhaltung abseits der Sportflächen sorgte ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Showeinlagen und Gewinnspielen. Mit viel Witz führte Moderator Markus Floth durch den Tag. Auf der Bühne wurden Sportler*innen wie Sylven Landesberg (Basketball), Aida Mehic (Volleyball) und Olympiateilnehmer Luka Wraber (Badminton) begrüßt.

Nachhaltige Heimat für Sport und Begegnung

Unter den Gästen waren Vertreter zahlreicher Vereine und Verbände wie Sport Austria-Präsident Hans Niessl und Geschäftsführer Gerd Bischofter, Sonja Spendelhofer (Österreichischer Leichtathletikverband), Dagmar Schmidt (Sport Union Wien), Paul Haber (ASVÖ Wien), Patrick Fölser (Österreichischer Handball-Bund), Thomas Holzgruber (Wiener Basketballverband), Helmut Niederhofer (Basket Austria) und das Team von Karl & Bremhorst Architekten.

Die Sport Arena Wien präsentierte sich bei der Eröffnung als das, was sie in Zukunft sein wird: eine offene, lebendige Heimat für Sport und Begegnung mitten in Wien. Flexible Tribünen, großzügige Multifunktionsräume und kurze Wege machen sie für Training, Wettkämpfe und internationale Events gleichermaßen attraktiv. Durch die hervorragende öffentliche Anbindung ist die Sport Arena Wien für alle Wiener*innen leicht erreichbar.

Hacker: „Stimmung und Andrang überwältigend“

Sportstadtrat Peter Hacker: „Die Stimmung und der große Andrang waren überwältigend. Man spürt, wie sehr Wien diese Sport Arena Wien gebraucht hat – und wie viel Energie und Freude hier freigesetzt wird. Die Sport Arena Wien ist offen, inklusiv und topmodern. Ein Ort, an dem Sport gelebt und gefeiert wird.“

Für Bezirksvorsteher Alexander Nikolai bricht eine neue Zeitrechnung an: „Mit der neuen Sport Arena Wien bekommt unser Bezirk nicht nur eine moderne und nachhaltige Sporthalle, sondern auch einen starken Impuls für den lokalen Sport. Ich bin stolz, dass wir hier einen Ort geschaffen haben, der sowohl Profis als auch Vereinen und der Jugend zugutekommt – ein Gewinn für die ganze Stadt.“

Anatol Richter, Leiter Sport Wien (MA 51): „Die Eröffnung hat gezeigt, wofür die Sport Arena Wien steht: Bewegung, Begegnung und Begeisterung. Mit 13.000 m² Sportflächen und drei Hallen schaffen wir im Alltag verlässliche Trainingszeiten und Raum für Wettkämpfe – effizient, nachhaltig und nutzerfreundlich. Die leuchtenden Augen der Kinder bei der Eröffnung waren der beste Beweis, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Fotos von der Eröffnungfeider können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden

Die wichtigsten Kennzahlen der Sport Arena Wien: