Wer holt den Titel? – Start für „Die Superklasse“ auf ORF KIDS ab 13. September

Wien (OTS) -

ORF KIDS startet die Suche nach Österreichs „Superklasse“! In der gleichnamigen brandneuen Show treten vierte Volksschulklassen aus ganz Österreich in einem spannenden Wettbewerb gegeneinander an. Geschicklichkeit, Wissen und Kreativität werden in mehreren Spielrunden auf die Probe gestellt. Ob Quizfragen, Logikrätsel, Hindernisparcours, Bauaufgaben, Zielwerfen – die Spiele, die es zu meistern gilt, sind vielfältig. Wer schafft es, mit verbundenen Augen gemeinsam ein Hindernis zu überwinden? Wer kann die meisten Fragen richtig beantworten, bevor die Zeit abläuft? Wer nutzt Teamgeist und Einfallsreichtum, um knifflige Aufgaben zu lösen? Die Klasse, die alle Spielrunden am besten meistert, holt sich den Titel „Die Superklasse“.

Zu sehen ist „Die Superklasse“ ab Samstag, dem 13. September 2025 auf ORF KIDS – online unter kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App im Stream ab 8.35 Uhr und on demand – sowie am Sonntag, dem 14. September, um 9.20 Uhr in ORF 1. Moderiert wird die neue ORF-KIDS-Spieleshow von Fanny Stapf und Stefan Gruber.

Drei Spielrunden auf dem Weg zum Titel „Die Superklasse“

Der Weg zum Titel „Die Superklasse“ geht über drei Runden. Die Klasse, die in den Spielen der einzelnen Runden am meisten Punkte sammelt, steigt auf und ist dem Sieg einen Schritt näher. In der ersten Runde stehen einander in neun Sendungen jeweils zwei Klassen aus demselben Bundesland gegenüber und spielen um den Aufstieg. In der zweiten Runde treffen in drei Sendungen jeweils drei der neun Vorrundensieger aufeinander und spielen um den Einzug in die Finalrunde. Die besten drei Klassen aus ganz Österreich zeigen dann noch einmal im großen Finale in Wien ihr Können und kämpfen um den Sieg. Die Gewinnerklasse geht mit dem „Superklasse“-Pokal und einem Geldpreis nach Hause.

Auftakt zu „Die Superklasse“ in Tirol mit den vierten Klassen der VS Baumkirchen und VS Angerberg

In Tirol startet die Suche nach der „Superklasse“. In der ersten Sendung treten die 4. Klasse der Volksschule Baumkirchen (Team Blau) gegen die 4. Klasse der Volksschule Angerberg (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein.

Die Tiroler Schüler:innen müssen sich in den Spielen „Kugellaufbahn“, „Würfel-Rubrik“, „Kluge Köpfe – Wahr oder Falsch“ und „Maßarbeit“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.

„Die Superklasse“-Termine auf ORF KIDS, jeweils ab 8.30 Uhr im Überblick:

13. September: „Die Superklasse: Vorrunde Tirol“ mit VS Baumkirchen und VS Angerberg

20. September: „Die Superklasse: Vorrunde Burgenland“ mit VS Kleinhöflein und VS Eisenstadt

27. September: „Die Superklasse: Vorrunde Salzburg“ mit VS Rif-Rehhof und VS Praxisvolksshule Salzburg

4. Oktober: „Die Superklasse: Vorrunde Wien“ mit VS Pfeilgasse und GTVS Bildungscampus Sonnwendviertel

11. Oktober: „Die Superklasse: Vorrunde Oberösterreich“ mit VS Seewalchen am Attersee und VS Lembach

18. Oktober: „Die Superklasse: Vorrunde Vorarlberg“ mit VS Lech am Arlberg und VS Götzis

25. Oktober: „Die Superklasse: Vorrunde Steiermark“ mit VS Ebersdorf und VS Weinitzen-Niederschöckl

1. November: „Die Superklasse: Vorrunde Niederösterreich“ mit VS Wieselburg und VS Ruprechtshofen

8. November: „Die Superklasse: Vorrunde Kärnten“ mit VS St. Michael und VS St. Georgen

15. November: „Die Superklasse: Semifinale 1“ mit Vorrundensiegern aus dem Burgenland, Niederösterreich und Wien

22. November: „Die Superklasse: Semifinale 2“ mit Vorrundensiegern aus Oberösterreich, der Steiermark und Salzburg

29. November: „Die Superklasse: Semifinale 3“ mit den Vorrundensiegern aus Kärnten, Vorarlberg und Tirol

6. Dezember: „Die Superklasse: Finale“ mit den Siegerklassen aus den Semifinali 1-3

ORF-KIDS-Highlights ab 9. September

Noch mehr Highlights auf ORF KIDS mit einer neuen Folge „Hallo, was machst du?“, Serienstarts von „Everest – Der Yeti und die unsichtbare Stadt“ und „Tilda Apfelkern“ u.v.m.:

Neue Serienhighlights gib es ab 9. September mit dem Start der Animationsserie „Everest – Der Yeti und die unsichtbare Stadt“ (in der „Abenteuer in Englisch“-Lane auch im Originalton verfügbar) und die kleine Maus „Tilda Apfelkern“ startet am 13. September in kleine und große Serien-Abenteuer mit ihren Freunden. „Hallo, was machst Du?“ schaut sich am 12. September auf der Alm um. Lena besucht Almhirtin Sarah, die ihr wie das Leben und die Arbeit im Sommer auf der Alm sind. Großes Kino steht beim Sonntagsfilm am 14. September mit „Paw Patrol – Der Kinofilm“ auf dem KIDS-Programm und eine neue Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ macht mit Fensterkeksen und Geburtstagstorten Lust aufs Nachmachen.