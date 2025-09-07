Alles Gute zum 70. Geburtstag, Bundesheer!

Wien (OTS) -

1955, da war es soweit,

mit dem Staatsvertrag begann die Zeit.

Ich trat ins Leben, jung und frei,

für Österreich stets mit dabei.

Im Kalten Krieg stand ich zur Wacht,

hab’ stets auf Freiheit Acht gegeben.

Neutralität war meine Macht,

sie leitet mich in meinem Streben.

1991 – die Grenzen nah,

die Jugoslawienkrise war da.

Ich schützte das Land in ernster Frist,

zeigte, dass Österreich wehrhaft ist.

Bei Hochwasser, Lawin’ und Not,

da half ich, trug den Menschen Brot.

Nicht nur mit Waffen, Schild und Wehr,

auch Helfer war ich – immer mehr.

2015 die Flüchtlingszeit,

ich stand zur Hilfe stets bereit.

Mit Herz und Ordnung, ruhig und klar,

half ich, weil’s meine Aufgabe war.

2020 war’s soweit –

die erste Frau stand jetzt bereit

als Ministerin holt sie endlich nach,

was jahrelang für notwendig entsprach

Mehr Geld, mehr Waffen und Gerät,

es ist zum Glück noch nicht zu spät.

Klaudia Tanner steht hinter mir,

für Schutz und Sicherheit- das sag ich dir!

Sieben Jahrzehnte stark und frei,

bin ich für Land und Volk dabei.

Die Zukunft ruf’ ich, unbeirrt,

dass Österreich stets sicher wird.

Am 7. September 1955 wurde im Parlament das Wehrgesetz beschlossen und das Bundesheer damit formell gegründet.