FPÖ – Belakowitsch zu ÖGB-Katzian: „Die SPÖ macht beim ‚Pensionsraub‘ die ‚Räuberleiter‘ und ist roter Niedergangsverwalter!“

Wien (OTS) -

„SPÖ-Vizekanzler Babler ist von ÖVP-Kanzler Stocker über seine Pensionsraub-Pläne informiert worden und jetzt will der rote ÖGB-Chef Katzian die Inflation auch nur einem nicht näher definierten ‚Gros‘ der Pensionisten abgelten. Das bedeutet nichts anderes, als dass die SPÖ der ÖVP die ‚Räuberleiter‘ bei den eiskalten Pensionskürzungen machen will! Die Genossen verraten die Pensionisten und alle Österreicher für Macht und Posten und lassen sie jetzt die Rechnung dafür bezahlen!“, so reagierte heute FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf Aussagen des ÖGB-Präsidenten im Ö1-„Journal zu Gast" und erneuerte die freiheitliche Forderung nach einer vollen Inflationsabgeltung bei den Pensionen.

Dass Katzian die „Regierungspläne“ gegen die Teuerung nicht ausreichen würden, wertete Belakowitsch als „absolut durchschaubaren Versuch der Kindesweglegung“, denn außer „heißer Luft“ sei von der sogenannten Klausur diese Woche nichts übrig geblieben. „Es fehlen zeitlich begrenzte Preisdeckel auf Grundnahrungsmittel, echte Maßnahmen gegen die steigenden Mieten, es fehlen jegliche Initiativen für ein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt und die Bekämpfung der Rekord-Arbeitslosigkeit, es gibt keine Entlastung – kurzum: Diese ‚Verlierer-Ampel‘ rührt nicht einen Finger dafür, dass für die Österreicher das Leben wieder leistbar wird, weil ihr die eigene Bevölkerung komplett egal ist. Katzians SPÖ ist ganz vorne dabei bei den Niedergangsverwaltern dieses Landes, das kann er nicht einfach wegwischen“, so die freiheitliche Sozialsprecherin.