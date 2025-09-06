  • 06.09.2025, 14:29:32
  • /
  • OTS0019

FPÖ – Belakowitsch zu ÖGB-Katzian: „Die SPÖ macht beim ‚Pensionsraub‘ die ‚Räuberleiter‘ und ist roter Niedergangsverwalter!“

„Verlierer-Ampel“ hat keinen Plan gegen die Inflation, sondern schickt Österreich weiter auf Absturzkurs

Wien (OTS) - 

„SPÖ-Vizekanzler Babler ist von ÖVP-Kanzler Stocker über seine Pensionsraub-Pläne informiert worden und jetzt will der rote ÖGB-Chef Katzian die Inflation auch nur einem nicht näher definierten ‚Gros‘ der Pensionisten abgelten. Das bedeutet nichts anderes, als dass die SPÖ der ÖVP die ‚Räuberleiter‘ bei den eiskalten Pensionskürzungen machen will! Die Genossen verraten die Pensionisten und alle Österreicher für Macht und Posten und lassen sie jetzt die Rechnung dafür bezahlen!“, so reagierte heute FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf Aussagen des ÖGB-Präsidenten im Ö1-„Journal zu Gast" und erneuerte die freiheitliche Forderung nach einer vollen Inflationsabgeltung bei den Pensionen.

Dass Katzian die „Regierungspläne“ gegen die Teuerung nicht ausreichen würden, wertete Belakowitsch als „absolut durchschaubaren Versuch der Kindesweglegung“, denn außer „heißer Luft“ sei von der sogenannten Klausur diese Woche nichts übrig geblieben. „Es fehlen zeitlich begrenzte Preisdeckel auf Grundnahrungsmittel, echte Maßnahmen gegen die steigenden Mieten, es fehlen jegliche Initiativen für ein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt und die Bekämpfung der Rekord-Arbeitslosigkeit, es gibt keine Entlastung – kurzum: Diese ‚Verlierer-Ampel‘ rührt nicht einen Finger dafür, dass für die Österreicher das Leben wieder leistbar wird, weil ihr die eigene Bevölkerung komplett egal ist. Katzians SPÖ ist ganz vorne dabei bei den Niedergangsverwaltern dieses Landes, das kann er nicht einfach wegwischen“, so die freiheitliche Sozialsprecherin.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright