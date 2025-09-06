JUNOS ad Grüne: Grüne und FPÖ eint der Freihandelspopulismus

Wien (OTS) -

„Ob grün oder blau – beim Thema Freihandel schenken sie sich wenig. Auch alle Kräfte innerhalb der Regierung sollten sich endlich klar zu diesem fairen Abkommen bekennen. Wer Österreichs Wohlstand und sichere Arbeitsplätze erhalten will, muss auf mehr Freihandel setzen“, so JUNOS-Bundesvorsitzende Sophie Wotschke als Reaktion auf die grüne Mercosur-Medienmitteilung.

Gerade in Zeiten schwacher Wirtschaftsentwicklung und des Handelskonflikts mit den USA sei es für ein Exportland wie Österreich entscheidend, auf neue Absatzmärkte, Investitionen und Wachstum zu setzen. „Freihandel mit demokratischen Partnern ist immer besser als Abhängigkeit von Autokraten. Abkommen wie Mercosur sind eine große Chance für unser Land – neue Märkte, sichere Arbeitsplätze und mehr Wohlstand. Gleichzeitig bleiben das Vorsorgeprinzip und die hohen europäischen Standards unangetastet“, so Sophie Wotschke.

Die JUNOS unterstreichen die hohen Sozial- und Klimaschutzstandards in dem Abkommen und weisen die Versuche der Grünen zurück, Landwirtschaft gegen Freihandel auszuspielen: „Die Landwirtschaft muss sich nicht vor argentinischem Rindsteak fürchten. Die echten Herausforderungen liegen in Bürokratie, Klimawandel und Förderwesen. Das sollte auch die grüne Landwirtschaftssprecherin Voglauer wissen anstatt Hormonfleisch-Angstmache zu betreiben“, so Wotschke weiter.

„Fairer Freihandel bedeutet mehr Chancen für Unternehmen, Konsument:innen und Beschäftigte. Wer Freihandel bekämpft, bekämpft am Ende Arbeitsplätze und Wohlstand in Österreich. Die Grünen sollten sich vielleicht nochmal überlegen, ob sie bei der Allianz der Freihandels-Populisten dabei sein wollen“, so Wotschke abschließend.