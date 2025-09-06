Festakt des Auslandsösterreicher-Weltbundes im Landtagssaal

St. Pölten (OTS) -

„Wenn ich hier in die Reihen des Landtagssitzungssaals blicke, dann ist das ein Blick in die Welt“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Samstag, beim Festakt des Auslandsösterreicher-Weltbundes, der im Zuge der Weltbund-Tagung in St. Pölten stattfand.

„Aus allen Teilen der Welt sind Sie zu uns nach St. Pölten gekommen – aus den USA und Kanada, aus Brasilien und Uruguay. Es ist eine Bestätigung, dass Sie alle Weltbürger sind. Aber Sie sind auch Europäerinnen und Europäer, echte Österreicherinnen und Österreicher, Tirolerinnen und Tiroler, Salzburgerinnen und Salzburger und Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Darin liegt unsere Chance: diese Weltoffenheit und Heimatverbundenheit zu nutzen für unsere Mission Nobelpreis“, führte sie weiter aus und informierte die Gäste über das erklärte Ziel Niederösterreichs, einen Nobelpreis zu erhalten: „Wir unterstützen Spitzenkräfte, Spitzenleistungen und kluge Köpfe, indem wir sehr viel in Wissenschaft und Forschung investieren. Dazu haben wir in Niederösterreich eine starke Wissenschaftsachse aufgebaut, die von Krems über Wiener Neustadt, St. Pölten und Wieselburg bis nach Klosterneuburg mit dem ISTA reicht.“ Während in Amerika oder anderen Teilen der Welt Wissenschafterinnen und Wissenschafter mit Einschränkungen konfrontiert seien, schaffe Niederösterreich ideale Rahmenbedingungen für die besten Köpfe der Welt, unterstrich Mikl-Leitner.

Im Zuge des Festaktes wurde Dr. Christine Moderbacher mit der Auszeichnung zur „Auslandsösterreicherin des Jahres 2025“ bedacht, sie konnte allerdings krankheitsbedingt nicht an der Feier teilnehmen. Beim Festakt kamen unter anderem auch Auslandsösterreicher-Weltbund-Präsident Werner Götz und Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten Nikolaus Marschik zu Wort. Musikalisch gestaltet wurde der Festakt vom „Trio Terzetto“.