  • 06.09.2025, 11:39:32
  • /
  • OTS0014

FPÖ-Handler: „Abschieben bevor Sozialtopf völlig leer ist“

Alarmierende AMS-Zahlen und katastrophale Integrationsbilanz

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wenn ein Drittel aller Migranten 18 Monate nach ihrer ersten AMS-Meldung kein Deutsch spricht und die 2015er-Geflüchteten weit gebildeter als die 2022er-Migranten sind, kann sich jeder ausmalen, wie es um die Zukunft Österreichs bestellt ist“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Arbeitsmarktsprecher LAbg. Jürgen Handler ein aktuelles Interview von AMS-Chef Johannes Kopf, der darin mit alarmierenden Zahlen aufhorchen ließ.

Die massive Ballung Geflüchteter in Wien durch ein überbordendes Sozialsystem und politisches Versagen unterstreiche die katastrophale Integrationsbilanz.

„Es braucht endlich konsequente Abschiebungen, weil nur ein Bruchteil der ausreisepflichtigen Migranten tatsächlich zurückgeführt wird! Für diese Migranten gibt es aber weiterhin volle Sozialleistungen, während unsere Landsleute unter Rekordinflation und steigenden Steuern leiden“, fordert Handler einen Schutz der Außengrenzen, konsequente Rückführungen und eine Streichung von Sozialleistungen für illegale Migranten.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright