FPÖ-Handler: „Abschieben bevor Sozialtopf völlig leer ist“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wenn ein Drittel aller Migranten 18 Monate nach ihrer ersten AMS-Meldung kein Deutsch spricht und die 2015er-Geflüchteten weit gebildeter als die 2022er-Migranten sind, kann sich jeder ausmalen, wie es um die Zukunft Österreichs bestellt ist“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Arbeitsmarktsprecher LAbg. Jürgen Handler ein aktuelles Interview von AMS-Chef Johannes Kopf, der darin mit alarmierenden Zahlen aufhorchen ließ.

Die massive Ballung Geflüchteter in Wien durch ein überbordendes Sozialsystem und politisches Versagen unterstreiche die katastrophale Integrationsbilanz.

„Es braucht endlich konsequente Abschiebungen, weil nur ein Bruchteil der ausreisepflichtigen Migranten tatsächlich zurückgeführt wird! Für diese Migranten gibt es aber weiterhin volle Sozialleistungen, während unsere Landsleute unter Rekordinflation und steigenden Steuern leiden“, fordert Handler einen Schutz der Außengrenzen, konsequente Rückführungen und eine Streichung von Sozialleistungen für illegale Migranten.