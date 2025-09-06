Gurkerl erweitert Ready-to-Eat Sortiment

Wien (OTS) -

Der Online-Supermarkt Gurkerl baut sein Angebot an frischen, aufwärmbaren Ready-to-Eat Gerichten unter dem Namen „Gurkerl Bistro“ weiter aus. Nach einer ersten Sortimentsoffensive zu Jahresbeginn werden ab sofort rund 25 zusätzliche gekühlte Fertiggerichte gelistet, die sich in wenigen Minuten aufwärmen und direkt genießen lassen.

Die Nachfrage ist hoch: Seit Jahresbeginn sind die Bestellungen in der Ready-to-Eat-Kategorie bei Gurkerl um knapp 10 % gestiegen. Besonders gefragt sind frische Nudeln wie Gnocchi und Cappelletti sowie Tiefkühl-Fertiggerichte wie Hühner Nuggets und Lasagne.

Das erweiterte Sortiment umfasst Suppen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts – darunter auch Spezialitäten renommierter Restaurants, das Salzburger Szene-Restaurant The Green Garden und das beliebte koreanische Restaurant GAON in Wien. Abgedeckt wird eine große Bandbreite internationaler Küchen: von indisch bis hin zu italienisch und tschechisch. So findet jede:r Kund:in eine passende Option – egal ob für den schnellen Lunch im Homeoffice oder das unkomplizierte Abendessen.

Insgesamt bietet Gurkerl mittlerweile über 400 Produkte für die schnelle Küche: von frischer Pasta, Bowls, Wraps, Sandwiches, Fonds und Soßen bis hin zu Tiefkühlgerichten. Damit positioniert sich Gurkerl als einer der größten Anbieter für frische, unkomplizierte Mahlzeiten im österreichischen Lebensmittelhandel.

Wie in allen Kategorien setzt Gurkerl auch bei Ready-to-Eat auf Regionalität, Frische und Qualität. Viele der Fertiggerichte stammen von regionalen Manufakturen und Restaurants, kommen ohne zugesetzten Zucker, Salz oder Konservierungsstoffe aus und bieten eine ausgewogene Alternative zu klassischen „Mikrowellengerichten“.