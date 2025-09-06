Lotto: Dreifachjackpot am Sonntag, es geht um 3,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Gestern Abend waren es „6 unter 30“, die die richtige Kombination bei Lotto „6 aus 45“ für einen Sechser ergeben hätten. Allerdings hatte niemand die Zahlen 10, 14, 18, 22, 23, 26 auf einem für die Lotto Bonus-Ziehung abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit geht es am Sonntag nun um einen Dreifachjackpot, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 3,3 Millionen Euro. Fünf der Lotto Zahlen hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Salzburg allerdings dank eines TopTipp-Quicktipps auf dem Tippschein stehen und gewinnt damit 75.000 Euro.



Unter allen Lotto Tipps der Bonus-Ziehung wurden einmal 30.000 Euro als Bonus verlost. Der Gewinn geht hier nach Wien, der gewinnbringende Tipp befindet sich auf der Quittung mit der Nummer 6977283507.



Gleich drei Spielteilnehmer:innen hatten gestern Abend einen Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Zwei der Gewinne wurden via win2day erzielt, der dritte Fünfer mit Zusatzzahl geht nach Salzburg. Bei den beiden win2day Gewinnen fehlte jeweils die Zahl 23 auf den Sechser, beim Gewinn in Salzburg war es die Zahl 10, alle drei bekommen mehr als 32.000 Euro.



LottoPlus

Bei LottoPlus gab es gestern Abend ebenfalls keinen Sechser. Davon konnten wiederum die LottoPlus Fünfer profitieren. Auf sie wird die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers aufgeteilt. Jeder der insgesamt 36 LottoPlus Fünfer erhält damit etwas mehr als 7.200 Euro. Am Sonntag geht es dann beim LottoPlus Sechser wieder um 200.000 Euro.



Joker

Auch beim Joker hatte niemand die richtige Zahlen-Kombination auf einem Tippschein stehen, weder per Quicktipp noch händisch ausgefülltem Tippschein. Damit wartet hier am Sonntag ein Jackpot auf die Spielteilnehmer:innen, es geht um 350.000 Euro.



Die Lotto Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 5. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen