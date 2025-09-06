BSH Home Appliances Group und ECOVACS Group gehen strategische Partnerschaft im Bereich Roboterstaubsauger ein

München (OTS) -

München (ots/PRNewswire)

Strategische Partnerschaft zwischen BSH und ECOVACS zur Entwicklung innovativer Lösungen für die integrierte Bodenreinigung

Bündelung der Stärken, des Fachwissens und der Erfahrung beider Unternehmen, um den Markt für Reinigungsroboter zu gestalten

Weltweit erster integrierter Staubsauger- und Wischroboter, der unsichtbar hinter der Küchenfront verschwindet, erstmals vorgestellt auf der IFA-Messe

Die BSH Home Appliances Group, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaltsgeräten, und ECOVACS ROBOTICS, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Servicerobotik, gehen eine globale strategische Partnerschaft ein. Die beiden Unternehmen bündeln ihr Know-how und konzentrieren sich auf die gemeinsame Entwicklung, um innovative und intelligente Bodenreinigungslösungen auf den Markt zu bringen. Ziel ist es, das Produktportfolio beider Unternehmen zu stärken und den Bedürfnissen der Verbraucher besser gerecht zu werden.

Durch diese Zusammenarbeit profitieren beide Partner von gegenseitigem Know-how, technologischer Expertise und einem erweiterten Marktzugang. Die Partnerschaft wird es ermöglichen, auf neue Maßstäbe in Sachen Innovation, Qualität und Komfort im Bereich der Smart Home-Geräte zu setzen.

„Die Partnerschaft mit ECOVACS ist für uns ein wichtiger Schritt zur Erweiterung unseres Angebots an Reinigungsrobotern", sagt Hendrik Kretzer, EVP Division Consumer Products der BSH Home Appliances Group. Er fügt hinzu: „Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung hochwertiger Haushaltsgeräte, unserem Verständnis für die Bedürfnisse der Verbraucher, unserem Technologie- und Marketing-Know-how im Bereich Küchen- und Einbaugeräte sowie der Innovationskraft und technologischen Kompetenz von ECOVACS im Bereich Robotik einen echten Mehrwert für die Verbraucher schaffen wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, die Zukunft der Bodenreinigungsroboter mitzugestalten."

David Qian Cheng, CEO von ECOVACS ROBOTICS, fügte hinzu: „Die Mission von ECOVACS lautet: Robotics for All. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit BSH, um die Robotik und Technologien von ECOVACS in die Küche zu bringen und damit eine bahnbrechende neue Kategorie für die Servicerobotikbranche zu schaffen. Diese starke Allianz basiert auf unserem gemeinsamen Verständnis der Verbraucherbedürfnisse und unserem Engagement für hochwertige Produkte. Hier kommen zwei starke Marken zusammen, die in ihren jeweiligen Bereichen führend sind. ECOVACS engagiert sich weiterhin für bahnbrechende Innovationen im Bereich der Service-Robotik in verschiedenen Kategorien, um Verbrauchern weltweit einen besseren Service bieten zu können."

Das erste Produkt, das aus dieser Partnerschaft hervorgegangen ist, ist der weltweit erste integrierte Staubsauger- und Wischroboter der Haushaltsgerätemarke Bosch, der gemeinsam mit ECOVACS Robotertechnologien entwickelt wurde und auf deren Technologie basiert. Er wird auf der IFA-Messe vorgestellt und ist ab Frühjahr 2026 in Europa im Handel erhältlich. Es ist das erste System seiner Art, das vollständig in die Küchenmöbel integriert ist. Die Full-Service-Station ist direkt an den Frischwasser-, Abwasser- und Stromanschluss angeschlossen und reinigt sowohl den Roboter als auch sich selbst. Vom Laden des Roboters bis zur Reinigung der Servicestation laufen alle Prozesse unsichtbar hinter der Küchenfront ab. Alle notwendigen Module passen in den Spülenschrank, so dass genügend Platz für handelsübliche Entsorgungssysteme bleibt.

Weitere Informationen

Website: https://www.ecovacs.com/global Pressemitteilungen: https://www.ecovacs.com/global/newsroom Facebook: https://www.facebook.com/ecovacs.global/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ecovacs-robotics-inc-

Informationen zu BSH

Die BSH Hausgeräte GmbH ist mit einem Gesamtumsatz von rund 15,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und mehr als 57.000 Mitarbeitern ein weltweit führendes Unternehmen der Haushaltsgerätebranche. Das Markenportfolio der Gruppe umfasst globale Hausgerätemarken wie Bosch, Siemens und Gaggenau sowie regionale Marken wie Neff und Thermador. BSH produziert in 39 Fabriken und ist in rund 50 Ländern vertreten.

BSH ist ein Unternehmen der Bosch Group.

Informationen zu ECOVACS ROBOTICS

ECOVACS ROBOTICS ist mit Produkten in über 180 wichtigen Märkten weltweit und mehr als 38 Millionen Haushalten weltweit ein weltweit führendes Unternehmen in der Servicerobotikbranche. Im Einklang mit seiner Mission „Robotics for All" hat sich ECOVACS zum Ziel gesetzt, durch kontinuierliche technologische Innovationen und ein optimiertes Benutzererlebnis einen stilvollen und modernen Lebensstil für Verbraucher weltweit zu schaffen. Derzeit umfasst das vielfältige Portfolio an Roboterlösungen für verschiedene Szenarien Roboterstaubsauger, Roboterfensterputzer, Mähroboter und gewerbliche Reinigungsroboter.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764699/World_s_First_Built_in_Vacuum_and_Mopping_Robot.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bsh-home-appliances-group-und-ecovacs-group-gehen-strategische-partnerschaft-im-bereich-roboterstaubsauger-ein-302548163.html