Lucid schließt sich mit Oscar-Nominierten Timothée Chalamet und Regisseur James Mangold für eine aufregende neue Markengeschichte zusammen

Newark, Calif. (OTS) -

Die neue Lucid Gravity-Kampagne, die erste im Rahmen einer mehrjährigen Partnerschaft mit Chalamet als globalem Markenbotschafter, wird heute vorgestellt

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Hersteller der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt, hat seine neueste kreative Kampagne „Driven" mit einer adrenalingeladenen neuen Markengeschichte mit dem preisgekrönten Schauspieler Timothée Chalamet vorgestellt. Unter der Regie des renommierten Filmemachers James Mangold von Minted Content und unter Mitwirkung des Stunt-Teams von Mangolds Blockbuster 2019 „Ford v Ferrari" zeigt die Geschichte die unvergleichlichen Fähigkeiten des vollelektrischen Lucid Gravity.

Die neue Kampagne für Lucid Gravity markiert den Beginn der mehrjährigen Partnerschaft der Marke mit Chalamet und ist in einem 30-Sekunden-, einem 60-Sekunden- sowie einem erweiterten zweiminütigen Director's-Cut-Format zu sehen. Als erster weltweiter Botschafter für die Marke wird Chalamet in kommenden Kampagnen, kreativen Inhalten und mehr zu sehen sein.

Die Geschichte der Marke folgt der Reise von Chalamet als „The Groom" und seiner neuen Braut, dargestellt von Larsen Thompson, die sich auf eine Mission begeben, um „die Welt zu sehen". Als ihr Motorrad auf einer staubigen Wüstenstraße eine Panne hat, schleicht sich das Duo in eine abgelegene Regierungseinrichtung, klaut ein geheimes Superauto und fährt dem Horizont entgegen. Die Kampagne positioniert Lucid Gravity nicht nur als Fahrzeug, sondern als eine wundersame Entdeckung – ein Auto mit einer so beispiellosen Kombination von Raum, Geschwindigkeit und Reichweite, dass die einzige Erklärung dafür ist, dass es nicht von dieser Welt ist.

Der zweiminütige Director's Cut vereint die gemeinsame Vision von Mangold und Lucid, welche die Grenzen traditioneller Partnerschaften überschreiten, um ein visuelles Erlebnis zu schaffen, das sowohl inspiriert als auch Innovation zelebriert. Als Ergänzung zu den preisgekrönten Talenten vor und hinter der Kamera verbindet die Geschichte von Lucid ein Fahrzeug von unübertroffener Vielseitigkeit mit dem Stuntfahrer Tanner Foust, einem bekannten Profifahrer. Die Geschichte enthält auch ein einzigartiges Arrangement von „Burning" von Yeah Yeah Yeahs.

„Diese Kampagne markiert einen spannenden Schritt in eine neue Art des Storytellings für Lucid", sagte Akerho „AK" Oghoghomeh, Senior Vice President für Marketing bei Lucid Motors. „Timothée und James zusammenzubringen, bot uns eine unglaubliche Gelegenheit zu erkunden, wie filmisches Handwerk Lucid Gravity zum Leben erwecken kann. James' Vision fängt die Vielseitigkeit, die Leistung sowie das Handling des Fahrzeugs auf eine Weise ein, welche die Menschen dazu einlädt, die Marke anders zu erleben – durch die Geschichte, nicht nur durch die technischen Daten."

Der Lucid Gravity steht ebenfalls im Mittelpunkt des Spots. Er ist ein vollelektrischer SUV, der eine noch nie dagewesene Kombination aus Vielseitigkeit, Leistung, Design sowie Allround-Fähigkeiten bietet. Mit der Vielseitigkeit eines hochentwickelten dreireihigen SUV hat der Lucid Gravity die Leistung eines Sportwagens und die Reichweite, um bis zu sieben Passagiere und deren Gepäck praktisch überall hin zu bringen.1 Das macht ihn zum idealen Reisebegleiter für alle, die unsere Welt entdecken wollen.

Chalamet wurde für zwei Oscars nominiert und gewann kürzlich seinen ersten „Screen Actors Guild Award" für seine Darstellung von Bob Dylan in dem 2024 erschienenen Film „A Complete Unknown", bei dem Mangold Regie führte. Noch in diesem Jahr wird er die Hauptrolle in „Marty Supreme" unter der Regie von Josh Safdie übernehmen und nächstes Jahr wird er in „Dune: Part Three" unter der Regie von Denis Villeneuve zu sehen sein.

Informationen zur Lucid Group Lucid (NASDAQ: LCID) ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung der fortschrittlichsten Elektrofahrzeuge der Welt konzentriert. Der preisgekrönte Lucid Air und der neue Lucid Gravity bieten klassenbeste Leistung, ausgeklügeltes Design, viel Platz im Innenraum sowie unübertroffene Energieeffizienz. Lucid montiert beide Fahrzeuge in seiner hochmodernen, vertikal integrierten Fabrik in Arizona. Mit seiner branchenführenden Technologie und seinen Innovationen treibt Lucid den Stand der Technik in der EV-Technologie zum Nutzen aller voran.

1 Die geschätzte EPA-Reichweite für den Lucid Gravity Grand Touring, ausgestattet mit 20"F/21"R-Reifen und konfiguriert als Fahrzeug mit 3 Reihen sowie 7 Sitzen, beträgt 437 Meilen (703,3 km). Reichweite und Akkuleistung hängen von der Temperatur, den Fahrgewohnheiten, dem Ladezustand und dem Zustand der Batterie ab, sodass die tatsächlichen Ergebnisse variieren können.

