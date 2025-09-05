ISX Financial EU plc sichert sich neuartiges Technologie-Patent zur Identitätsüberprüfung mittels unterbrechungsfreiem Video-KYC

Nicosia, Zypern (OTS) -

ISX Financial EU plc freut sich, bekannt zu geben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, ISX IP Ltd, von der Entscheidung des Europäischen Patentamts in Kenntnis gesetzt wurde, ISX IP Ltd ein weiteres europäisches Patent 3850508 – Remotely Verifying An Identity of a Person – (Identität einer Person per Fernzugriff überprüfen) zu erteilen. Das europäische Patent wurde am 6. August 2025 erteilt und hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab dem Anmeldetag, also dem 12. September 2019.

Anwendung und Vorteile

Das Patent bietet eine neuartige und erfinderische Alternative zu den derzeitigen Marktlösungen für Video-„Know Your Customer" (KYC). Mit Hilfe eines computerimplementierten Verfahrens zur Fernüberprüfung der Identität eines Nutzers stellt das Patent eine Datenverbindung sowie ein Live-Videostreaming her, um verschiedene Sätze biometrischer Daten, die von Identifizierungsdaten abgeleitet sind und mit verschiedenen Mitteln erfasst wurden, zu empfangen, zu vergleichen und zu überprüfen.

Datenverarbeitungsgeräte können Technologien einsetzen, um biometrische Daten wie Gesichts-, Sprach-, Iris-, Netzhaut-, Gang-, Herzschlag-, Herzfrequenz- oder Fingerabdruckmerkmale zu erkennen sowie diese biometrischen Merkmale mit gespeicherten Daten, fotografischen Bildern und/oder Videoquellen zu vergleichen.

Der breite Charakter des Patents erlaubt es, verschiedene Parameter neu zu konfigurieren. Insbesondere kann er den Einsatz von (autonomen oder gesteuerten) Drohnen zur Identifizierung und Überprüfung von Personen für Anwendungen außerhalb der Finanzdienstleistungen vorsehen.

Diese bahnbrechende Technologie schafft eine kontinuierliche, sichere und fälschungssichere Methode der Identitätsüberprüfung aus der Ferne und löst damit eine der dringendsten Herausforderungen in der heutigen digitalen Welt. Die Aufrechterhaltung einer robusten Identitätsüberprüfung [Lösung/Software] durch eine Fernüberprüfung der Identität eines Endnutzers/Kunden hilft Unternehmen, den Betrug bei der Identitätsüberprüfung zu verringern, die strikte Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften für die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu gewährleisten und nahtlose, sichere Nutzererfahrungen aus der Ferne zu bieten, ohne dass sie persönliche Reisen unternehmen müssen, um Büros von Personen aufzusuchen, die qualifiziert sind, Kopien von Ausweisdokumenten zu beglaubigen, oder zusätzliche Identitätsüberprüfungen durchführen zu müssen.

„Diese Erfindung stellt die Zukunft der Identitätsüberprüfung dar – ohne Reibungsverluste für Nutzer und dennoch hochsicher", fügte Nikogiannis Karantzis, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender von ISX Financial EU plc, hinzu. „Wir freuen uns darauf, diese Technologie intern weiterzuentwickeln und auch mit Partnern zusammenzuarbeiten, um sie in Branchen einzusetzen, in denen Vertrauen und Sicherheit an erster Stelle stehen."

„Dieses Patent ergänzt auch unsere Investition in BeEmotion.ai, wobei die patentierten Technologien beider Unternehmen kombiniert werden können, um potenziell weitere Sektoren zu bedienen, die über die heute anvisierten hinausgehen."

Was kommt als Nächstes?

ISX Financial EU Plc sucht aktiv nach Möglichkeiten und Partnerschaften, um die Technologie zur unterbrechungsfreien Video-Identitätsprüfung in großem Maßstab auf den Markt zu bringen.

