AVISO: Arbeitsbesuch von EU-Kommissarin Marta Kos bei Europaministerin Claudia Plakolm
Am Montag, den 8. September 2025 empfängt Europaministerin Claudia Plakolm die EU-Kommissarin für Erweiterung Marta Kos zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Zu Beginn des Besuches finden Doorsteps statt.
Termin für Medien:
13.30 Uhr
Gemeinsame DOORSTEPS (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)
Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.00 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
