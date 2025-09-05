AVISO: Arbeitsbesuch von EU-Kommissarin Marta Kos bei Europaministerin Claudia Plakolm

Wien (OTS) -

Am Montag, den 8. September 2025 empfängt Europaministerin Claudia Plakolm die EU-Kommissarin für Erweiterung Marta Kos zu einem Arbeitsbesuch im Bundeskanzleramt. Zu Beginn des Besuches finden Doorsteps statt.

Termin für Medien:

13.30 Uhr

Gemeinsame DOORSTEPS (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 13.00 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.

