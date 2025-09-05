„Tag der Bundespolizei 2025“: 83 neue Polizistinnen und Polizisten für das Burgenland

Wien (OTS) -

Im Rahmen des „Tages der Bundespolizei“ wurden am 5. September 2025 auf der Friedensburg in Stadtschlaining 83 Polizistinnen und Polizisten, davon 37 Frauen, ausgemustert und sorgen seitdem für zusätzliche Sicherheit im Burgenland. Zu den Ehrengästen zählten neben Landespolizeidirektor Martin Huber Innenminister Gerhard Karner und die Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf. Es handelte sich um die bisher größte Ausmusterungsfeier des Burgenlands.

„Heute ist ein besonderer Tag für Sie, für die Landespolizeidirektion Burgenland und die Sicherheit in unserem Land. Ich habe bisher eine Polizei voller Tatkraft, Leidenschaft und Herz erlebt, die trotz schwieriger und oftmals neuartiger Herausforderungen exzellente Arbeit leistet“, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Als Ressortchef freut es mich ganz besonders, dass heute die größte Ausmusterungsfeier im Burgenland veranstaltet wird. Ich sehe für die Polizei gegenwärtig drei große Themenfelder: Cyberkriminalität und Extremismus sowie die Bekämpfung der Schlepperei, von der das Burgenland besonders betroffen ist. Ich bin davon überzeugt, dass Sie Ihre Aufgaben gut meistern werden.“

„Die Sicherheit im Burgenland auf hohem Niveau zu halten und weiter auszubauen, zählt zu den zentralen Zielen unserer politischen Arbeit. Dabei ist klar: Die Polizei ist eine tragende Säule unseres Sicherheitsgefühls – nicht nur durch ihre Präsenz auf den Straßen oder an der Grenze, sondern auch durch ihre engagierte Präventionsarbeit und ihren engen Kontakt zur Bevölkerung. Damit die Polizei diesen vielfältigen Aufgaben weiterhin gerecht werden kann, braucht es eine Ausbildung auf dem neuesten Stand und entsprechende Infrastruktur. Besonders erfreulich ist, dass die Frauenquote der nun aus den Grundausbildungslehrgängen ausgemusterten Polizeikräften bei mehr als 40 Prozent liegt. Das Engagement der ausgebildeten Polizistinnen ist ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung und Vorbildwirkung“, sagte Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf.

Landespolizeidirektor Martin Huber bedankte sich ebenfalls bei den Beamten und Beamtinnen der burgenländischen Polizei für ihre tägliche Arbeit. „Überdies freuen wir uns über 83 junge Menschen, die nunmehr für den Einsatz auf burgenländischen Polizeidienststellen zur Verfügung stehen. Es freut mich auch besonders, dass der stellvertretende Landespolizeidirektor, Werner Fasching, als Krönung seiner Polizeikarriere heute das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich vom Herrn Innenminister überreicht bekommen hat.“

Neben 16 Bundesauszeichnungen wurden auch 16 Landesauszeichnungen und acht Feuerwehr-Einsatzmedaillen für verdiente Bedienstete der Landespolizeidirektion Burgenland überreicht.

Historischer Personalhöchststand im Burgenland

Die Landespolizeidirektion Burgenland verzeichnet mit mehr als 1.800 aktiven Exekutivbediensteten einen Personalhöchststand. Im Vergleich dazu: Österreichweit haben im Jahr 2024 über 2.500 Bewerberinnen und Bewerber ihre Ausbildung begonnen. Dies entspricht einer Steigerung um knapp 50 Prozent. Davon entfallen 111 Polizeischülerinnen und -schüler auf das Burgenland. Im Jahr 2023 waren es noch 78 Personen. Rund 90 Aspirantinnen und Aspiranten befinden sich im Burgenland aktuell in Ausbildung.