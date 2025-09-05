Von Olive Garden bis Mobile Outfitters – US-Botschaft lädt führende amerikanische Marken nach Österreich ein

Wien (OTS) -

Die US-Botschaft in Wien veranstaltet am 17. September 2025 ein exklusives Business-Seminar, bei dem neun international bekannte US-Marken dem österreichischen Markt vorgestellt werden. Die Veranstaltung bietet Franchise-Interessierten, Investoren, etablierten Unternehmen, Unternehmern sowie Medienvertretern die Gelegenheit, amerikanische Marken kennenzulernen, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und mögliche Partnerschaften auszuloten. Medienvertreter erhalten zudem exklusive Einblicke in die vorgestellten Unternehmen und deren Investitionspläne in Österreich.

Das Seminar ist Teil einer Europatour mit Stationen in Wien, Budapest und Prag. Die Teilnehmer erhalten Einblicke in die Erfolgsgeschichten amerikanischer Franchise-Konzepte und können Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit erkunden. Interessierte Personen oder Unternehmen müssen sich bis spätestens 12. September 2025, 12:00 Uhr für diese Veranstaltung anmelden. Hier registrieren.

Teilnehmende Marken sind:

Anytime Fitness (Purpose Brands): Individuelles Fitness-, Ernährungs- und Regenerationscoaching

Barberitos (WoWorks): Frisches mexikanisches Grillkonzept

Blaze Pizza (Baker Rich Associates): Individuell belegte Pizzen mit frischen Zutaten

Mobile Outfitters: Premium-Zubehör und Displayschutz für Elektronikgeräte

Olive Garden (Darden Restaurants): Italienisch-amerikanische Familienküche

Renue Systems: Professionelle Reinigungs- und Hygienedienstleistungen für die Hotellerie

Transworld Business Advisors (United Franchise Group): Unternehmensvermittlung und Franchise-Beratung

Velvet Taco (Baker Rich Associates): Kreative Tacos mit internationalen Geschmacksrichtungen

Vocelli Pizza: Italienische Pizza, optimiert für Lieferung

Veranstaltungsdetails: 17. September, 9:00 – 12:30 Uhr. Mittagessen und Erfrischungen werden angeboten. Die genaue Adresse wird den bestätigten Teilnehmern bekanntgegeben.