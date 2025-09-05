- 05.09.2025, 13:29:32
- /
- OTS0093
ÖGB-Schuberth: „Viele arbeiten Teilzeit, weil sie müssen“
Zu wenige Vollzeitangebote und fehlende Betreuung machen längere Arbeitszeiten für viele unmöglich
„Teilzeit ist für die meisten keine freiwillige Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit. Betroffen sind überwiegend Frauen. Wer ihnen hier reine Bequemlichkeit unterstellt, ignoriert schlicht und ergreifend die Realität: fehlende Kinderbetreuung, keine passenden Vollzeitjobs oder die Pflege von Angehörigen. Viele arbeiten Teilzeit, weil sie müssen. Daher brauchen Beschäftigte Unterstützung – und keine Strafen“, betont ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth einmal mehr. Erst heute Mittag wurde in einem Ö1-Beitrag erneut bestätigt, dass Österreich Teilzeit-Spitzenreiter ist.
„Die Politik muss endlich für bessere Rahmenbedingungen sorgen: mehr Betreuungsplätze, planbare Arbeitszeiten und ausreichend gute Jobs. Die Rechnung für fehlende Lösungen darf nicht länger auf die Beschäftigten abgewälzt werden – und schon gar nicht auf die Frauen, die dieses Land Tag für Tag tragen“, stellt Schuberth abschließend klar.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB