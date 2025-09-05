  • 05.09.2025, 12:45:36
GRÜNE — TERMINE

von 6. bis 14. September 2025

Wien (OTS) - 


Samstag, 06.09.2025

09:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besucht den Kindersachen-Flohmarkt der Grünen Döbling
Ort: Olympiapark, 1190 Döbling

13:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht das Ernte Dank Festival am Wiener Heldenplatz
Ort: Wiener Heldenplatz

ab 18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am diesjährigen Diversity Ball teil
Ort: Wiener Rathaus

Sonntag, 07.09.2025

11:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den Altausseer Kirtag
Ort: Festplatz Fischererfeld, Fischerndorf, 8992 Altaussee

Donnerstag, 11.09.2025

20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Eröffnungskonzert des diesjährigen Take a Train Festivals teil
Ort: Jazzit:Musik:Club Salzburg Elisabethstraße 11, 5020 Salzburg

Freitag, 12.09.2025

10:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Festakt zur Eröffnung des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III teil
Ort: Kesselfallstraße 58, 5710 Kaprun

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

