GRÜNE — TERMINE
von 6. bis 14. September 2025
Samstag, 06.09.2025
09:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besucht den Kindersachen-Flohmarkt der Grünen Döbling
Ort: Olympiapark, 1190 Döbling
13:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht das Ernte Dank Festival am Wiener Heldenplatz
Ort: Wiener Heldenplatz
ab 18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am diesjährigen Diversity Ball teil
Ort: Wiener Rathaus
Sonntag, 07.09.2025
11:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht den Altausseer Kirtag
Ort: Festplatz Fischererfeld, Fischerndorf, 8992 Altaussee
Donnerstag, 11.09.2025
20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Eröffnungskonzert des diesjährigen Take a Train Festivals teil
Ort: Jazzit:Musik:Club Salzburg Elisabethstraße 11, 5020 Salzburg
Freitag, 12.09.2025
10:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt am Festakt zur Eröffnung des Pumpspeicherkraftwerks Limberg III teil
Ort: Kesselfallstraße 58, 5710 Kaprun
