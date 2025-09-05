ÖVP-Mandl: EU-Kommissar Brunner setzt Asyl- und Migrationspaket konsequent um

Brüssel (OTS) -

Lukas Mandl, ÖVP-Sicherheitssprecher im Europaparlament, sagt: "Wir haben in der Vorperiode das Asyl- und Migrationspaket verhandelt und durchgesetzt. Jetzt wird es durch den österreichischen EU-Kommissar Magnus Brunner konsequent umgesetzt. Unter den Programmpunkten der Kommission gehört die Eindämmung der illegalen Migration zu jenen Materien, die am schnellsten und besten umgesetzt werden. Die jüngsten Äußerungen einer Kollegin von der FPÖ sagen viel über die FPÖ, aber nichts über Magnus Brunner oder den Fortschritt der EU-Migrationspolitik. Wir führen den Kampf gegen illegale Migration. Die ständigen Störungen aus der FPÖ werden uns weder aufhalten noch bremsen." (Schluss)