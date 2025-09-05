The Last Dinner Party – Live im Wiener Gasometer

Wien (OTS) -

Die britische Band The Last Dinner Party kündigt eine große Headline-Tour an – mit einem exklusiven Österreich-Termin am 19. Februar 2026 im Gasometer Wien.

Die fünfköpfige Formation, die 2023 mit ihrem Debüt Prelude to Ecstasy die Charts stürmte, zählt zu den spannendsten Newcomern der letzten Jahre. Weltweit ausverkaufte Konzerte und zwei BRIT Awards unterstreichen ihren kometenhaften Aufstieg.

Am 17. Oktober 2025 erscheint ihr zweites Album From The Pyre (Island/EMI), produziert von Grammy-Preisträger Markus Dravs (u.a. Florence + The Machine, Björk). Die Vorabsingle This Is The Killer Speaking sorgt bereits für Aufsehen.

Das Album entführt in eine mythische Welt voller Zerstörung, Wiedergeburt und Leidenschaft. Bildgewaltige Texte und dramatische Inszenierungen prägen den unverwechselbaren Stil der Band, die Pop auf künstlerisch neue Weise denkt.

Tickets:

Exklusiver Ticketmaster-Presale: ab 11.09.2025, 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkauf: ab 12.09.2025, 10:00 Uhr

The Last Dinner Party live in Wien

Datum: 19.02.2026, 20:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: RAIFFEISEN HALLE GASOMETER

Guglgasse 8

1110 Wien

URL: https://gla.lnk.to/last_vie