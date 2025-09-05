SPÖ-Termine von 8. September bis 14. September 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 8. September 2025

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen des Justizausschusses der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Paris teil.

9.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der EFPC-Konferenz in Wien teil. Weiter Information unter: https://tinyurl.com/33b5b49d

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie zum Thema „Zurück zur Wirklichkeit“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yjn26f4y (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 9. September 2025

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (8. bis 11. September) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Elisabeth Grossmann statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://tinyurl.com/yruu3w9r )

13.30 Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Sozialkonferenz des Pensionistenverbandes Österreich teil (Europahaus Wien, Linzerstraße 429, 1140 Wien).

18.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ des Kreisky-Forums findet eine Vorführung des Films „To Close Your Eyes and See Fire“ mit anschließender Diskussion statt. Infos und Anmeldung unter: https://tinyurl.com/yjn26f4y (Stadtkino Wien, Akademiestraße 13, 1010 Wien).

MITTWOCH, 10. September 2025

10.00 Uhr (Ortszeit New York) / 16.00 Uhr (Österreich) Vizekanzler Andreas Babler übergibt im Rahmen einer offiziellen Restitutionszeremonie Musikhandschriften des Wiener Komponisten Walter Benedikt (1896 - 1948) an dessen Rechtsnachfolger (Austrian Cultural Forum, 11 E 52nd St, New York, NY 10022).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

16.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt am FFG Forum 2025 im Museumsquartier in Wien teil. Weiter Informationen: https://www.ffg.at/ffg-forum-2025

18.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann verleiht den Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung ("Papageno 2025").

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Transatlantica“ des Kreisky-Forums, kuratiert von Eva Nowotny, findet eine Diskussion mit Raimund Löw, Reinhard Heinisch, Christian Grose and Linda Feldmann zum Thema „How Trumps War against the Universities is changing America“ statt. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yjn26f4y (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 11. September 2025

SPÖ-EU-Delegationsleiter und Mitglied der Delegation für die Beziehungen zur Schweiz Andreas Schieder nimmt an der Reise des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europäischen Parlament in die Schweiz teil.

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen des Gleichbehandlungsausschusses und am Treffen des LGBTIQ-Netzwerks der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Malta teil (bis 12. September 2025).

9.00 Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Pressekonferenz im Rahmen der Veranstaltung „Österreichs Naturwissenschaften 2.0: Digital – Innovativ – Europäisch“ im Naturhistorischen Museum in Wien teil.

9.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Eröffnung des World Sepsis Day Symposium teil (Große Bibliothek, 1090 Wien).

15.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Woman in Law Conference am Juridicum in Wien teil.

18.30 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Bundesminister Markus Marterbauer in Salzburg (Kolpinghaus Hallein, Schöndorferplatz 3, 5400 Hallein).

FREITAG, 12. September 2025

Bundesminister Markus Marterbauer nimmt am Festakt zur Eröffnung des Pumpspeicherkraftwerks Limbach III in Kaprun teil (Kraftwerk Limberg III, Baulager Kesselfallstraße 58, 5710 Kaprun Salzburg).

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Jubiläumsfeier des Ambulatorium Sonnenschein in St. Pölten teil (Eichendorffstaße 48, 3100 St. Pölten).

10.15 Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundesminister Peter Hanke nehmen am Pressefoyer der Technology Talks Austria im Museumsquartier in Wien teil.

SAMSTAG, 13. September 2025

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, SPÖ-Frauenvorsitzende, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim nehmen am Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich teil (Linz).

