ORF-„Pressestunde“ mit Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, SPÖ

Wien (OTS) -

E-Mopeds von Radwegen verbannen, Millionenförderungen für Quantentechnologie und Infrastruktur von ÖBB bis AUA – der Verantwortungsbereich von Peter Hanke ist groß. Seit April 2025 ist er Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur. Mit Kritik an ihm wird nicht gespart: ob von der Fluglinie Ryanair oder Bundesländern, die von der Einstellung von Regionalbahnen betroffen sein könnten. Und dann ist da noch das große Thema Klimaschutz. Wie geht sich die Mobilitätswende angesichts der strikten Sparvorgaben und hoher Inflation aus? Welche Pläne hat Hanke in seinen Bereichen, und wie läuft die Arbeit mit dem Koalitionspartner? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 7. September 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Johanna Hager, „Kurier“, und Peter Unger, ORF.